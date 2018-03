Prórroga a medidas extraordinarias de seguridad no será aprobada en sesión plenaria de este martes

La prórroga por un año más a las medidas extraordinarias de seguridad no será aprobada este día durante la sesión plenaria ordinaria, según confirmó el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa y diputado del PCN, Coronel Antonio Almendáriz.

"Este tipo de medidas, además de colegiadas, siempre queremos que salgan por consenso. No obstante el partido ARENA había hecho varias propuestas y estuvieron de acuerdo que era necesario prorrogar las medidas. No firmaron dictamen porque tenían que consultarlo con la fracción", detalló el diputado.

"Me fue comunicado antes de la plenaria que ARENA no estaba de acuerdo en prorrogar las medidas extraordinarias tal cual están redactadas. Vamos a esperar la próxima reunión de la comisión de seguridad para ver cuáles son las propuestas que ARENA llevaría", agregó.

Firma de dictamen

A primera hora, durante la reunión que sostuvo la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa , se firmó el acuerdo de dictamen para prorrogar las medidas extraordinarias de seguridad por un año más.

El dictamen fue estudiado y elaborado por dicha comisión este día y firmado por el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del partido GANA, Guillermo Gallegos. La pieza será discutida durante la sesión plenaria ordinaria de este martes, la cual está programada para iniciar a las 2:00 de la tarde.

El presidente de la comisión, Coronel Antonio Almendáriz, señaló que “hay observaciones que, a estas alturas, lo extraordinario ya no es extraordinario sino que permanente, pero todos están de acuerdo en que lo hagamos (prórroga)”.

“Si en estos meses tomamos esos recursos y los volvemos permanentes, no habría necesidad del decreto extraordinario”

“La propuesta que hice fue que prorrogásemos tal y como están las medidas y que, en un plazo que no pase de más de tres meses, todo aquello que no es necesario que desaparezca cuando éste documento pierda su vigencia, queden permanentes”, agregó Almendáriz.

El diputado del PCN también destacó que “muchas de ellas (medidas), lo extraordinario es que no se estaban aplicando como las audiencias virtuales”. “Pero si no se están haciendo, hagamos la reforma del caso para pasar de extraordinario y permanente”, agregó, enfatizando también que “si en estos meses tomamos esos recursos y los volvemos permanentes, no habría necesidad del decreto extraordinario”.

Por su parte, esta misma mañana, Guillermo Gallegos también externó su apoyo a la prórroga de las medidas extraordinarias durante una entrevista radiofónica. “Las medidas extraordinarias no pueden ser derogadas. Han sido efectivas y han dado resultado. El fiscal general dijo que con estas se han logrado sellar los centros penales en las comunicaciones, tanto de adentro hacia afuera como viceversa”, dijo Gallegos.

Hasta el momento, el dictamen y la prórroga de las medidas cuenta con el apoyo de los grupos parlamentarios de GANA, FMLN y PCN, aunque deberá alcanzar o superar los 43 votos a favor para su ratificación.