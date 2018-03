Protección Civil confirma avistamiento de cocodrilos en este lugar de Soyapango

Los cocodrilos pueden permanecer mucho tiempo sumergidos. Si lo ve no le lance piedras ni lo moleste. Llame a la PNC Ambiental 21 32 0800 — MARN El Salvador (@MARN_Oficial_SV) January 17, 2017

Lee también

El coordinador de la unidad municipal de Protección Civil, Mario Durán, confirmó a LA PRENSA GRÁFICA el avistamiento de cocodrilos debajo del puente de Agua Caliente, en el municipio de Soyapango.Habitantes de las comunidades localizadas en los alrededores del río Acelhuate alertaron sobre la presencia de tres ejemplares que salen del agua de manera regular.Los lugareños los vieron por primera vez -este año- el pasado lunes 9 de enero, pero a inicios del 2016 los reptiles también fueron vistos por los vecinos de la comunidad El Cacao. La comisión de Protección Civil realizó una inspección de reconocimiento el martes y miércoles de la semana pasada; el primer día vieron un solo ejemplar debajo del puente. Vieron otro (no se sabe si el mismo) al día siguiente en una poza en la cual se juntan las aguas del Acelhuate.Por lo tanto, el jueves llegaron los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) con el objetivo de ejecutar el rescate, pero ese día no salió ningún ejemplar.De acuerdo con Durán, por las condiciones del lugar los cocodrilos no podrían alcanzar las comunidades, pero sí podrían llegar hasta una zona de extracción de arena.