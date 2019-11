Protección Civil emite aviso por enjambre sísmico en San Salvador pero MARN lo corrige: "es serie sísmica” ¿En qué se diferencian?

La Dirección General de Protección Civil, del Ministerio de Gobernación, difundió en la noche del miércoles un “Aviso por enjambre sísmico en el Área Metropolitana de San Salvador” con el que giró instrucciones a sus comisiones departamentales, municipales y comunales de mantener un monitoreo constante y garantizar los protocolos de evacuación.

En el aviso también se recomendó a la población despejar las rutas de evacuación de sus viviendas, evitar colocación de objetos pesados o quebradizos que puedan caerse y “tomas las precauciones que considere necesarias” en caso de que considere que su casa es vulnerable.

Un sismo magnitud 3.9 con epicentro en San Salvador sacudió fuertemente la zona central del país el martes a las 7:57 a.m.

El aviso fue emitido tomando como base el último informe especial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en el que se reportaron 58 sismos con epicentro en San Salvador entre las 7:57 del martes y las 5:00 de la tarde del miércoles. Hasta este jueves solo se reporta uno más, que eleva la cifra a 59. De todos, solamente 17 han tenido magnitudes sensibles para la población, el más reciente a las 3:33 de la tarde de ayer.

Sin embargo, la directora del Observatorio Ambiental del MARN, Celina Kattán, aclaró este jueves por la mañana en una entrevista por televisión, en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), que lo que está ocurriendo en la capital no es un enjambre sino una “serie sísmica”.

“No hemos hablado de enjambre, sino de serie sísmica, sobre todo por la diferencia que ha tenido el sismo principal magnitud 3.9 con las réplicas que se han dado posterior a este y la tendencia al decaimiento que de momento está mostrando”, expuso.

“Generalmente nosotros hablamos de enjambre cuando tenemos más de 25 eventos concentrados en 24 horas, es decir en esta ocasión hemos superado ese umbral, pero típicamente en un enjambre la diferencia de magnitudes de los sismos no es notoria, es decir, tenemos una serie de microsismos con magnitudes bastante similares distribuidas en el tiempo”, explicó.

Agregó que, “en términos prácticos”, la diferencia entre enjambre sísmico y serie sísmica “no es mucha”, pues se está “teniendo una alta tasa de sismicidad en una zona bastante definida en una zona específica y en un tiempo bastante corto”.

En el informe especial del MARN se advierte que “por el potencial sísmico de estas fallas no se descarta la ocurrencia de sismos de mayor magnitud o la activación de fallas cercanas”.

Al respecto, Kattán explicó que la falla activa en la capital tiene el potencial de producir sismos con magnitudes de hasta 6. “Es decir, estamos bastante lejos de haber alcanzado esa energía liberada, no significa que se tiene que dar, pero tampoco podemos descartar el hecho de que puedan ocurrir sismos de mayor magnitud o que fallas cercanas se puedan activar, que es lo que típicamente ocurre en las regiones donde tenemos fallas geológicas locales”, dijo.

“Cuando nosotros vemos una liberación de energía producto de toda la acumulación de esta sismicidad y de los sismos principales que se están dando lo suficiente para decir, bueno, ´ya la falla se relajó´, entonces ya podemos decir ´no podemos esperar sismos mayores´. En este caso no, hemos tenido a penas un sismo de 3.9 bastante lejano al potencial de las fallas… no significa esto que la falla vaya a tener que dar este máximo potencial. Ahorita estamos viendo una tendencia a disminución de las replicas, desde las cinco de la tarde de ayer hemos registrado únicamente un evento que no ha sido sentido por la población pero todavía sabemos que esa zona tiene un potencial mayor y es importante, ahorita que tenemos estas fallas activas, que la población se mantenga bastante pendiente de las condiciones”, agregó.

Aclaró que los sismos registrados frente a la costa son de la zona de subducción de la placa de Cocos con la del Caribe y “no están relacionados a la actividad sísmica que está ocurriendo en el área de San Salvador. Sí agregó que existe la posibilidad de que “sismos intensos que ocurren en la subducción pueden llegar a disparar la actividad local, pero la actividad local no tiene capacidad para disparar la actividad en la zona de subducción”.