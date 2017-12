Protección Civil: ley no funciona en caso de la pólvora

El director de Protección Civil, Jorge Meléndez, afirmó ayer que es muy difícil que haya un proceso penal en contra de los padres de los niños y adolescentes que resultan quemados por manipulación de pólvora, y admitió que el artículo 199 del Código Penal es de compleja aplicación en este caso.

MINSAL sigue sin denunciar a padres de niños quemados

Además, señaló que no se puede encarcelar a los padres o responsables de los menores de edad que han resultado con lesiones de pirotécnicos, como lo han indicado otras autoridades basándose en el artículo antes mencionado, que establece el abandono de los hijos por sus padres en determinado período.

“Hemos tenido a personas que se han quemado el día 24 y el 25, y han buscado atención médica dos días después”.

Ana María Barrientos, representante del MINSAL

“El tema del carácter penal no funciona porque en el Código Procesal Penal puede uno encontrar una tipificación de abandono de menor incapaz y eso no se da en el caso de la pólvora; eso se da cuando una persona de manera permanente descuida y pone en peligro la vida de un menor; en el momento que un niño reviente un cohete y no tiene supervisión, probar que eso es permanente, la actitud de los padres, eso es bastante difícil”, destacó Meléndez.

Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) reiteraron que todavía no se tiene ningún caso de denuncia de niños quemados con pólvora, que deben ser presentadas por el Ministerio de Salud. La fiscalía insiste en que a ellos no les corresponde actuar de oficio.

Las cosas, según la institución, son más complicadas debido a que los procesos para poder establecer el delito a los responsables de los menores de edad quemados pueden durar hasta meses porque necesitan ser investigados una vez es presentada la denuncia, ya sea por el MINSAL o por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA).

“Si hubiese alguna posición de alguna fracción legislativa para estudio de la prohibición, habría que ver cuál es el proceso político”.

Mauricio Vargas, diputado de ARENA

“Porque hay casos específicos que los envían por padres que abandonaron a sus hijos y resultaron quemados, por las lesiones o por cualquier otro delito, pero se tiene que revisar cada uno, pero registrados no tengo ninguno”, dijo un representante de la FGR.

El problema se vuelve más complicado porque, si la policía no ha detenido en flagrancia a los padres de los niños quemados por usar pirotécnicos, la fiscalía es la que se tiene que encargar de llevar un proceso de investigación; la razón, según la FGR, es porque a la hora de la denuncia, en la mayoría de los casos, han pasado más de 72 horas desde que el menor de edad se quemó con la pólvora.

A pesar de que tanto la Policía Nacional Civil (PNC) como el Cuerpo de Bomberos han señalado en muchas ocasiones que los padres de los niños quemados por manipular productos pirotécnicos pueden ir a la cárcel y cumplir hasta tres años de prisión, el director de Protección Civil manifestó que hasta ahora lo único que pueden lograr es una sanción por la que tendrán que pagar una multa por incumplimiento y violación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).

“Si puede ser sancionado por la LEPINA, por los juzgados de familia o por el proceso penal, yo lo veo muy difícil, pero me preocupa escuchar que no se lleva a tiempo a los niños por posiblemente el temor de algo que es muy difícil que eso suceda”, agregó Meléndez.

También manifestó que es la Asamblea Legislativa la que permite el uso de pirotécnicos, pero que esta misma la tendría que suspender para personas civiles y que se utilice solo para demostraciones y manipulada por expertos.

“La decisión de la Asamblea ha sido mantener el uso legal de la pólvora, pero la LEPINA prohíbe”.

Jorge Meléndez, director de Protección Civil

“La decisión de la Asamblea ha sido mantener el uso legal de la pólvora, pero la LEPINA prohíbe el contacto del niño con la pólvora; puede el padre usar la pólvora y demostrarlo, pero el niño no debe usar pólvora”, expuso.

El diputado de ARENA Mauricio Vargas, miembro de la comisión de defensa de la Asamblea Legislativa, manifestó que por el momento no se tiene como propósito la prohibición de la venta y uso de productos pirotécnicos debido a que con esa disposición se afectaría a muchos artesanos que se dedican de manera legal a la producción de cohetes.

“Si hubiese alguna posición de alguna fracción legislativa para regresar otra vez al estudio de la prohibición, habría que ver cuál es el proceso político para las mismas, ya que hay todas unas fuentes de trabajo y unas fuentes de producción de la economía a través de este tipo de industrias”, explicó el funcionario.

Además, estableció que la situación de los niños es porque no existe un control de las coheterías clandestinas, que son los que venden la pólvora que está prohibida y producida de una manera ilegal a escala nacional, y que está causando a más personas quemadas.

“El problema no es la industria, el problema es lo clandestino, ese sí que es un problema que en el orden personal no lo veo que con una prohibición de ley eso vaya a ser efectivo.

El problema fundamental que ellos están haciendo, la producción de productos no autorizados”, expresó Vargas quien también señaló que son las alcaldías municipales, la PNC y Bomberos los encargados de controlar las coheterías ilegales en cada parte.

Temor a ser denunciados

El MINSAL asegura que muchas veces los padres de los menores de edad quemados por pólvora no llevan a sus hijos al hospital para que sean atendidos debido al temor de ser denunciados.



23: niños han resultado con quemaduras graves por usar pólvora en esta temporada navideña y de fin de año, según MINSAL.



22: adultos quemados por la manipulación de productos pirotécnicos registra el MINSAL desde noviembre a la fecha.

Para la denuncia

Las instituciones han solicitado apoyo de la ciudadanía en casos de quemados.



Denuncia inmediata



Si se sabe de casos de niños quemados con pirotécnicos, se tienen que denunciar a los responsables ante las autoridades.

Pagar multa: A los padres que se les compruebe culpa tendrán que pagar desde $300 hasta $3,000.

Más vigilancia : La policía deberá mantener los patrullajes para poder capturar en flagrancia a los padres de los niños quemados.