Registran 14 incendios y un niño quemado por productos pirotécnicos esta Navidad: Protección Civil

La dirección nacional de Protección Civil informó que entre las 8:00 a.m. Del 24 de diciembre y las 6:00 a.m. de hoy se han registrado 68 lesionados, 67 por accidentes de tránsito y un niño quemado con pólvora.

William Hernández, director nacional de Protección Civil, destacó que hubo una fuerte reducción en las cifras de lesionados en relación al año pasado, pero hizo un llamado a los padres de familia a cuidar a sus hijos si hacen uso de pólvora.

El niño tiene quemaduras de segundo grado provocadas por un silbador y pertenece a Tecoluca, se encuentra en el Hospital Benjamín Bloom.

El director de @PROCIVILSV, @whernandezsv, informa que en las primeras 24 horas del Plan de Prevención y Seguridad 2019 hubo un 80% de reducción en casos de niños quemados con respecto a 2018, y 69% de disminución en el consolidado general. pic.twitter.com/Q9Yb8dBmyU — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) December 25, 2019

En el caso de los accidentes de tránsito, la mayoría ha sido provocado por distracción con el celular, invasión del carril, no respeto a las señales de tránsito y no respetar la distancia reglamentaria. Además, que hay una persona detenida que conducía con más de 500 grados de alcohol.

Protección Civil ha registrado 14 incendios, la mayoría de estos están ocurriendo en la madrugada, muchos provocados por proyectiles pirotécnicos que caen en maleza seca.

Con dos unidades y una cisterna trabajamos en incendio en parras de bambú en San Marcos, resguardamos que el fuego no se propague a las viviendas. pic.twitter.com/oZNjhJfpJ5 — Bomberos El Salvador (@BomberosSV) December 25, 2019

En su tiempo libre, uno de nuestros elementos comprometido con su misión de servir, acompaña a delegados de @PROCIVILSV y @CruzRojaSal en la extinción de incendio en maleza seca en El Cafetalito, de Ciudad Arce. pic.twitter.com/vz0z6oALfZ — Bomberos El Salvador (@BomberosSV) December 25, 2019

Se han decomisado más de 28 mil unidades de pólvora, cajas y no proyectiles individuales. La mayoría de estos son silbadores, fulminantes y chispa del diablo, también hay artefactos decomisados que no están prohibidos pero se vendían en lugares no autorizados.

#EnVivo | Nuestra División de Armas y Explosivos (DAE) mediante su jefe, el Comisionado Americo Pereira, confirma el decomiso abundante de producto pirotécnico prohibido. pic.twitter.com/DVLSuf4CJE — PNC El Salvador (@PNCSV) December 25, 2019