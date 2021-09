Protesta de veteranos en oriente

Excombatientes se quejan por falta de servicios en oriente y aseguran que se les dificulta tener acceso a beneficios del INABVE.

Los excombatientes y veteranos de guerra de la ciudad de San Miguel mostraron su descontento hacia los miembros de la Directiva del Instituto Administrador de Beneficios para Excombatientes y Veteranos de Guerra (INABVE).

Aseguran que los miembros de la directiva "no hacen nada" por acercar los ocho beneficios que por ley tienen a los veteranos de la Zona Oriental del país, por lo que solicitan se habrán oficinas del INABVE en la ciudad de San Miguel para que pueda atender a los excombatientes y veteranos de la zona.

"Siempre ha sido la lucha que en estas zonas se habrán oficinas, se complica ir desde La Unión o Morazán hasta San Salvador, ya que muchos elementos a veces no tienen ni para comer en el día", dijo Miguel Antonio Rivera, representante de los excombatientes y veteranos.

Aseguran que se deberían de abrir al menos una oficina por cada zona del país, pero aseguran que las autoridades no lo hacen por qué "no hay voluntad" de ayudar al sector.

"Hay veteranos que por no tener la capacidad para ir hasta San Salvador no pueden optar por beneficios como becas para sus hijos, no puede optar por viviendas así como otros beneficios que se tienen", mencionó el representante.

Aseguran que la apertura de servicios médicos ofrecidos por la Universidad Nacional de El Salvador (UES) solo beneficia a los excombatientes de la zona central.

"Ese es un hospital atendido por estudiantes pero ellos solo atienden a los camaradas que están en la capital, pero los que vivimos lejos de esa zona no tenemos ningún tipo de asistencia médica cerca", explicó Rivera.

Tomarse las calles

Aseguraron que de no tener una respuesta favorable a través de la vía diplomática por parte de las autoridades del INABVE, van a salir a las calles en forma de protesta para ser escuchados.

"La directiva está formada por ocho elementos de la Fuerza Armada y ocho del Frente Farabundo Martí (FMLN), pero nadie hace nada por los veteranos y los excombatientes, esa gente definitivamente está solo matando el tiempo y quizá enriqueciéndose ellos mismos", aseveró Miguel Antonio Rivera.

Además, mencionaron que cómo excombatientes y veteranos de San Miguel van a participar con candidatos para las elecciones de la directiva del INABVE programadas para el próximo año.

"Nosotros vamos a lanzar candidaturas para formar parte de la directiva para poder trabajar de buena forma en beneficio de los veteranos y excombatientes", concluyó Rivera.