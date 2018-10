Protesta en Los Chorros para exigir mejoras salariales en PNC

Hombres vestidos como policías se apostaron ayer a las 6:30 de la mañana en la carretera Panamericana, en el tramo conocido como Los Chorros, y evitaron el paso de cientos de vehículos en ambos sentidos de esa calle. Los manifestantes dijeron ser policías y explicaron que su protesta obedecía a la exigencia de mejores condiciones laborales en la Policía Nacional Civil (PNC).

Los manifestantes se taparon el rostro con gorros navarone o pañoletas, portaron pancartas y quemaron llantas durante el bloqueo.

"Estamos cansados. El nivel básico está poniendo la sangre y al nivel básico no se le está reconociendo absolutamente en nada. Si no vienen las altas jefaturas no levantamos el bloqueo, y después de estos bloqueos seguirán otros más extensos", dijo uno de los que participaron en la protesta.

Los manifestantes dijeron que no pertenecían al Movimiento de Trabajadores de la PNC, que en el pasado ha liderado protestas contra las jefaturas policiales, sino que se identificaron como parte de un movimiento policial denominado "Patriotas", donde "cada quien es líder".

"Queremos aumento salarial. Es lo que todo mundo pide. Estamos dejando familias, estamos dejando seguros miserables... no tenemos manera de sacar adelante a nuestra familia con los sueldos del básico. Los aumentos solo vienen para el nivel ejecutivo y superior", agregó.

El Ministerio de Seguridad y la Policía emitieron un comunicado para desacreditar a los manifestantes y aseguraron que se trataba de vendedores disfrazados como policías. Sin embargo, no capturaron a nadie por el uso de distintivos policiales, algo que es penado según el artículo 288 del Código Penal vigente.

"Que condenan la obstaculización de vías públicas por falsos policías... La utilización de emblemas de la PNC para actividades contra el orden público o contra la libre circulación de las personas, es un grave delito y será objeto de investigación, persecución y detención en flagrancia", se lee en el comunicado.

El vocero de la PNC, Elvis Cisneros, dijo que ya tienen una investigación para determinar quiénes son las personas que participaron en el bloqueo.

La protesta ocurrió cerca de la colonia Las Delicias y abarcó ambos sentidos, es decir, bloqueó tanto los carriles hacia occidente como hacia Santa Tecla. El paso en la carretera fue habilitado en ambos sentidos a las 7:50 de la mañana.