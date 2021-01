Protesta por falta de pago salarial

Empleados de la alcaldía de Juayúa, Sonsonate, suspendieron labores ayer como protesta en contra del edil Edgar Saz, por incumplimiento de pago de salarios desde hace dos meses. Es la tercera ocasión en cinco meses que los empleados realizan un paro de labores.

Los trabajadores exigen el pago de los salarios de los meses de noviembre y diciembre de 2020. Aseguran que la deuda asciende a $190,000.

Los empleados y miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales de Juayúa (SITAMJ), explicaron que esperan en las próximas horas un diálogo con el alcalde, además agregaron que el paro de labores continuará durante los próximos días e incluso no descartaron tomar medidas más fuertes como el bloqueo de las calles si no obtienen respuestas favorables.

Según Ricardo Arévalo, secretario del SITAMJ, la falta del pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES), por parte del Gobierno, no es una excusa válida: "ellos dicen no tener fondos porque no tienen el FODES, eso es mentira. Nosotros sabemos que recibieron dinero y que han preferido hacer otros proyectos en lugar de pagarnos".

Los manifestantes indicaron que esperan una respuesta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ante el aviso interpuesto en octubre.