Protestan con cierre vial por falta de agua potable

Habitantes de siete comunidades aledañas a la antigua calle a Huizúcar, en San Salvador, bloquearon ayer por la mañana el paso vial en el bulevar Luis Poma, que conecta a Antiguo Cuscatlán con la capital, para protestar por el mal suministro de agua potable.Unas 50 personas se apostaron en ambos carriles de la vía desde las 6 de la mañana, portaban carteles, ramas y recipientes vacíos para evitar el tránsito de vehículos por la zona, cuando el flujo de automovilistas es mayor. Esa acción provocó una gran congestión vehicular que duró aproximadamente dos horas.“Una barrilada cada cuatro días no nos alcanza para bañar a los niños, para lavar la ropa y hacer los oficios. Es una gran injusticia lo que hacen con nosotros y los recibos siguen viniendo”, dijo una mujer que participó en el cierre de la vía.Otro de los manifestantes expresó que tomaron la decisión de protestar y llamar la atención de las autoridades porque ya acumulan cuatro meses de no contar con un suministro normal de agua potable en la zona.Los afectados aseguraron vivir en las comunidades Las Alturas, El Porvenir, Vilanova, Las Torres y El Milagro, entre otras, todas ubicadas a un costado de la antigua calle a Huizúcar.De acuerdo con su testimonio, en algunas de las comunidades el agua les cae “dos veces por semana”, por lo que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) decidió enviarles pipas, pero consideran que solo les dejan el promedio de “un barril por semana para cada familia”.El tráfico fue restablecido dos horas después cuando un representante de la autónoma llegó al lugar para hablar con los protestantes. “Sabemos que hay sectores difíciles por la altura o el diámetro de las tuberías, pues las colonias se han expandido; pero la producción de agua no es suficiente. Además, los equipos son viejos y ANDA está en esa misión”, dijo de forma escueta el representante de la entidad encargada de suministrar el agua y que pidió el anonimato al dar declaraciones.Ricardo Barraza, uno de los residentes del lugar, señaló que tras la reunión con el representante de ANDA llegaron al acuerdo de que abastecerían las viviendas con pipas, pero “les dijimos que eso no era suficiente, por lo que les presentamos la alternativa de llenar con esos camiones cisterna un tanque que hay en la parte alta de una de las comunidades para que de ahí baje por gravedad. Han quedado de ver si es posible”, dijo.