Protestan en alcaldías del Gran San Salvador

Las protestas contra los gobiernos municipales persisten en San Salvador. Ayer, empleados de las alcaldías de Mejicanos y Soyapango se manifestaron por supuestos atropellos a sus derechos laborales por parte de las administraciones actuales, ambas a cargo de Nuevas Ideas.

En el caso de Soyapango, denunciaron incumplimiento de obligaciones y negativa de una mesa de diálogo.

"Ante la incapacidad de la señora alcaldesa y su concejo municipal, a nosotros no se los han resuelto nuestras necesidades sino que se han agudizado. No se han querido entregar los uniformes al personal operativo y administrativo, no hay camiones para la recolección de desechos sólidos", manifestó uno de los sindicalistas.

En Mejicanos, la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) respaldó a sindicalistas de este municipio que denuncian el desacato por parte de la alcaldía a las órdenes judiciales de reinstalo de empleados despedidos.

"Están violando los derechos, despidiendo a los trabajadores y el Gobierno no hace nada. Nos han tratado de que somos plazas fantasmas ", manifestó, Carlos Salinas, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Mejicanos.