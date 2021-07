Protestan para exigir destitución del presidente del Instituto de Veteranos de guerra

Veteranos de guerra y excombatientes de la Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) cerraron 13 puntos de carreteras principales a nivel nacional la mañana de este lunes 19 de julio, para exigir la destitución del actual presidente del Instituto de Veteranos y Excombatientes de (INAVBE), Rafael Aguillón Rivera.

Los veteranos y excombatientes denunciaron que han sido afectados en dos aspectos. El primero es que se encontraban en un proceso de reorientación de fondos para programas estratégicos que se estancó por decisiones del presidente del INAVBE. Segundo, que la asignación del presupuesto 2022 tampoco ha sido elaborada para enviarla al Ministerio de Hacienda porque han estancado todos los procedimientos.

Ante ello, los veteranos y excombatientes se manifestaron desde tempranas horas de la mañana en puntos estratégicos como el Puente de Oro, el Poliedro en Lourdes Colón, San Rafael Cedros, redondel El Jaguar en Apopa y otros lugares de diferentes departamentos, para pedir que se rectifiquen todos los procesos mediante una convocatoria de la Junta Directiva del INAVBE.

#SanVicente | Veteranos de guerra realizan protesta en carretera El Litoral km 86, San Nicolas Lempa, pidiendo destitución de el sargento Aguillón, presidente del instituto de veteranos que aseguran fue impuesto de manera arbitraria y por ser afin al gobierno central. pic.twitter.com/LZyz5C6n14 — LPGDepartamentos (@LPGDptos) July 19, 2021

“Las dificultades del instituto comenzaron desde que él (Aguillón) fue nombrado como presidente del de una manera fraudulenta, un proceso fuera del marco legal, porque la carta donde fue nombrado no la firmó el presidente sino el secretario particular. Además, él debió presentarse a la sesión ordinaria del instituto con su debida acreditación, cosa que no hizo, y se presentó a las instalaciones a tomar decisiones que se cerraran temporalmente los programas que nos benefician”, señaló Ricardo Hernández, directivo propietario del instituto.

Los programas que han dejado de ejecutarse son proyectos productivos, mejora y construcción de vivienda, salud, ayuda para mujeres viudas y becas para los hijos del personal: ”Estamos hablando de cinco programas muy importantes y necesarios para los combatientes y para sus hijos. Queremos que se sigan desarrollando y para eso necesitamos que no se hagan cambios de manera abrupta que representan dificultades para su ejecución”, agregó.