Protestan por cese de sus contratos

Sin previo aviso, cientos de empleados de la fábrica Yasaki, en Santa Ana, han sido afectados por la suspensión de contratos y han dejado de percibir sus ingresos en concepto de salario, afirmaron. De acuerdo con los trabajadores, el último pago que recibieron fue el pasado 17 de abril y ya no les depositaron el salario de la última quincena de dicho mes, que debían recibir el jueves pasado.

Un grupo de los empleados afectados se concentró ayer por la mañana frente a la fábrica, sobre la carretera que de Santa Ana conduce a Metapán, para denunciar su situación, señalando que en ningún momento representantes de la empresa se han comunicado con ellos sobre la suspensión del contrato.

"Ya llevamos dos semanas que no hemos recibido nuestro salario, el detalle es que no se nos informó que teníamos nuestros contratos suspendidos, no se nos notificó, no se nos dijo nada, simple y sencillamente cuando fuimos al cajero no teníamos nada, ya no nos siguieron pagando", dijo una de las afectadas.

La empresa cerró operaciones el pasado 19 de marzo, luego de una orden del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), que realizó una inspección ante denuncias de los empleados que señalaban que la fábrica no había paralizado operaciones pese a la orden presidencial por la emergencia del covid-19.

Los trabajadores solicitan la intervención de las autoridades del MTPS.