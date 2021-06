Protestan por vulneración a la democracia en el país

El movimiento Resistencia Ciudadana se concentró ayer por la tarde para denunciar las violaciones a la Constitución y los abusos de poder ante las decisiones más recientes del Ejecutivo, que señalan como un golpe a la democracia.

La manifestación se desarrolló en el Monumento a la Constitución, donde expresaron como principal denuncia la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), realizada el 1.º de mayo por los diputados de Nuevas Ideas y partidos afines al Gobierno. Además criticaron el hecho que la población no asuma un papel crítico ante estas decisiones, al mismo tiempo que resaltaron que no hay democracia si no existe una separación de poderes.

"Estamos en la peor crisis política, tenemos el problema que la sociedad sociedad civil tiene que asumir un papel porque la Constitución se lo ordena, una de las tres obligaciones políticas del ciudadano es obedecer y velar por la Constitución", enfatizó Rubén Zamora, exembajador salvadoreño en Estados Unidos .

Zamora destacó que el país está ante un partido oficial que tomó posición por la crisis del sistema de partidos políticos que se vio representada en la pérdida de credibilidad de la población y que esto es un hecho que vulnera la Constitución, que este partido se financie y beneficie del mismo Estado. Agregó que el Gobierno ha declarado la guerra a las organizaciones de la sociedad civil, hecho con el cual planea acabar con la democracia participativa que se había creado a lo largo de todos estos años.

"La estrategia de este Gobierno es autoritaria, totalitaria , autocrática y dictatorial. Pedimos que respeten la Constitución, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Tenemos una convicción democrática, porque creemos en la democracia como el mejor sistema para un Gobierno a favor del pueblo", añadió Andreu Oliva, rector de la UCA.