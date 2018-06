Protestas en alameda Juan Pablo II, bulevar Tutunichapa y Paseo General Escalón obstaculizan el tráfico

Tres protestas simultáneas de diferentes sindicatos, cada uno con sus motivaciones particulares, bloquearon el paso vehicular en la alameda Juan Pablo II, el bulevar Tutunichapa y el Paseo General Escalón en San Salvador esta mañana.

⚠️ Cuidado ⚠️ paso completamente bloqueado por diversas manifestaciones sobre Diagonal Universitaria en cercanías de Centro de Gobierno, busque vías alternas, evite la zona #TraficoSV pic.twitter.com/trTz54iUtC — División de Tránsito PNC (@TTO_PNCSV) 1 de junio de 2018

La primera es realizada frente a la Alcaldía de San Salvador por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y miembros de la Confederación General de Sindicatos de El Salvador (CGS), por las "demandas que siempre han sido negadas a los trabajadores municipales por todos los colores políticos que han administrado la municipalidad en los últimos 15 años", según un comunicado de ellos.

Protesta en la Alameda Juan Pablo II. Foto LPG/Jonatan Funes

En la alameda Juan Pablo II se ha formado un fuerte congestionamiento vehicular a causa de la manifestación.

Por otra parte, la protesta en el bulevar Tutunichapa la realizan el Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador (SEJES 30 de Junio), en oposición al proyecto de ley del servicio público que se mantiene en estudio en la Asamblea Legislativa.

Protesta en el bulevar Tutunichapa de San Salvador. Foto LPG/Jonatan Funes

Este proyecto de ley busca establecer una regulación para obligar a que las contrataciones del personal de las instituciones públicas sean basadas en la capacidad, el mérito y honestidad, con el fin de tener instituciones estatales cuyo servicio sea de calidad y un Estado más eficiente.

SEJES ha emitido un comunicado que contiene varias afirmaciones que no están contempladas en el referido proyecto, asegurando que serán las consecuencias en caso de que la ley sea aprobada.

Afirman que la ley por aprobar terminará con la jornada laboral de 8 horas, que habrán traslados "a cualquiera de los 14 departamentos del país", que se irrespetarán las funciones por las que una persona fue contratada, que las contrataciones solo durarán seis meses, que los trabajadores no podrán acumular tiempo para pensionarse, que no los indemnizarán por el tiempo laboral, que no recibirán aguinaldos, que los pensionados que están activos laboralmente serán despedidos, entre otras cosas. Ninguno de estos puntos está contenido en el proyecto de ley.

SEJES también afirma que con esa ley, el partido político en el Gobierno "decidirá a su antojo sobre las políticas laborales"; sin embargo, esto es lo que precisamente busca evitar el proyecto en estudio que, entre otras cosas, impediría que se den empleos o aumentos de sueldo basados en privilegios o compadrazgos.

Por otra parte, la ley exigiría de los trabajadores puntualidad, eficiencia, ética y calidad en sus labores. Ofrece un desarrollo de la carrera pública que no se vea truncada con el cambio de administraciones.

Por otra parte, la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) realizó a primeras horas de la mañana de este viernes una protesta en el Paseo General Escalón, en las cercanías de la intersección con la 87 avenida norte en San Salvador.

El paso vehicular fue bloqueado por los manifestantes hasta aproximadamente las 8:30 a.m.

La Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) realiza desde tempranas horas de este viernes una protesta en el Paseo General Escalón de San Salvador. Foto LPG/Jonatan Funes

