Protestas por atraso de salario

Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Tecoluca, San Vicente, protestaron ayer frente a la comuna para exigir al alcalde, Dimas Villata, el pago de sus salarios, correspondiente a febrero. Según los sindicalistas es la tercera ocasión, en menos de seis meses que les retrasan el pago de sus suelos.

"Como no nos pagan tenemos retrasos con las obligaciones con bancos y otras deudas, y no hay ni señas que nos vayan a pagar este mes. Nuestra exigencia es que nos cumplan, porque eso desmejora nuestra situación familiar. Exigimos al concejo municipal que nos paguen. No es posible que ellos hayan realizado un crédito a mediados del año pasado, y dicen que no tienen dinero para pagarnos, los proyectos los siguieron ejecutando, pero a la planta laboral no le pagan", mencionó Miguel González, secretario general del sindicato.

Dos inspectores del Ministerio de Trabajo llegaron al lugar para mediar entre los trabajadores y los patronos, ya que consideraron que se les están vulnerando sus derechos a los empleados. Se intentó obtener la versión del alcalde o de alguien del concejo, pero una secretaria informó que ningún jefe de la comuna se encontraba en el lugar y que no era posible contactarlos.