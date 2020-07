FOTOS | Protestas simultáneas de empleados de salud en varios puntos del país exigiendo una ley de emergencia

Este 9 de julio, empleados de salud solicitan, por medio de protestas simultáneas en varios puntos del país, que se haga una cuarentena obligatoria, para disminuir las cifras de casos positivos de covid-19.

Al rededor de 30 empleados de salud se manifestaron esta mañana en el sector "El Triangulo" en San Miguel, solicitando una cuarentena estricta; justifican que los hospitales están colapsados y no hay cupo.

Una de las protestas sobre la 25av. norte, frente al Hospital Rosales. Foto Jonathan Funes

Empleados de salud exigen una cuarentena obligatoria.

"No más compañeros muertos", se lee en sus pancartas.

Al mismo tiempo, personal de salud del Hospital Rosales se manifestó y marchó con un ataúd envuelto en papel con letras en rojo diciendo "MINSAL".

Empleados de salud del Hospital Rosales llevan un ataúd a la Asamblea Legislativa.

La marcha se desplegó desde el hospital hasta la Asamblea Legislativa, exigiendo a los diputados la aprobación de una ley de emergencia y una cuarentena obligatoria durante 15 días, esto para bajar la curva de casos de covid-19 en el país.

Doctores y enfermeras de Usulután también se sumaron al pronunciamiento y lamentan los fallecimientos de trabajadores del sector salud.

Esta misma mañana, personal del hospital Francisco Menéndez de Ahuachapán bloquearon el paso del puente Escalante, manifestándose y exigiendo al Ministerio de Salud.

La mañana de este jueves se realizaron cuatro protestas simultáneas de trabajadores de salud.

Protesta en el puente Escalante, Ahuachapán.

El ministro de salud, Francisco Alabi, expresó durante de una entrevista en un canal local que en ningún momento se está tratando de ocultar que el sistema de salud está saturado.

"Estamos a punto de colapsar, los hospitales están sumamente saturados, estamos tratando de organizar de manera que se pueda dar atención en salud... He visto comentarios en los cuales a veces incluso personal de salud dice 'esta no es la realidad'... Es que nosotros no estamos en ningún momento tratando de ocultar que el sistema de salud se encuentra saturado, para nada, lo que estamos tratando es organizar pacientes para que hayan áreas donde se puedan recibir pacientes", argumentó.

Empleados de salud se manifiestan para pedir al legislativo ley de emergencia.