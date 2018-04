Proveedor de la Alcaldía de San Salvador reclama que le paguen deuda de $50,000

Colapsada está una empresa que le arrendó camiones compactadores para recolectar basura y una cisterna con bomba achicadora a la Alcaldía Municipal de San Salvador, luego de que esta institución no le haya efectuado el pago por los alquileres.

Servicios e Inversiones El Atardecer S. A. de C. V. remitió un escrito al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, para solicitarle “de su valiosa colaboración” para que los pagos acumulados se le hagan efectivos.

$50,036 es el monto que aún no se le ha pagado a la empresa; de estos, $47,250 corresponden a diversos períodos en los que la empresa arrendó camiones compactadores con capacidad de 8 a 12 toneladas. Este servicio se pactó mediante una contratación directa entre el 12 de octubre de 2017 y 10 de noviembre de 2017, y del 14 de noviembre de 2017 al 15 de diciembre de 2017.

Los restantes $2,786 de la deuda son en concepto del arrendamiento de un camión cisterna de 8 metros cúbicos con bomba achicadora. Este servicio se dio en agosto del año pasado, según Edwin Cruz, quien maneja las cuentas de la empresa.

“Acudo a usted, ya que a la fecha agoté todas las gestiones de cobro a las instancias correspondientes, como lo es la Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos, Tesorería Municipal de lo cual a la fecha no he recibido ninguna respuesta de los funcionarios a cargo de dichas dependencias”, se lee en el escrito que fue recibido en el despacho del alcalde el miércoles 11 de abril a las 11:40 de la mañana y del cual LA PRENSA GRÁFICA tiene una copia en su poder.

A raíz de la deuda que a la empresa aún no se le ha pagado, esta ha tenido problemas para cancelar el combustible que utilizaron para poner a trabajar los camiones. El servicio contratado por la alcaldía incluía el camión, el chofer y el combustible. La gasolinera que le proveyó del combustible está llevando a cabo un proceso de embargo contra la empresa.

Cruz detalló que la empresa dejó en garantía los pagos que la comuna iba a efectuar ante la gasolinera, para que les dieran tiempo de pagar, pero como no ha habido ninguno, les pueden embargar los camiones. La deuda por el combustible que adquirieron asciende a más de $40,000.

“Los apoyamos, los apoyamos, los apoyamos y no, solo vinieron los equipos nuevos y nos hicieron a un lado, ya no nos necesitaron y no ha habido pago otra vez... Por todos lados no nos dan una respuesta, solo que no hay y no hay... Con todo respeto, el alcalde habla bien bonito, bien chulo, el alcalde Nayib... Bueno estoy colapsado , estoy colapsado ahorita porque la gran deuda que me quedó a mí, yo no soy financiera, yo les había trabajado y todo”, comentó a este rotativo Baltazar Bonilla, representante legal de la empresa afectada y quien suscribió el escrito para el alcalde.

Este periódico llamó por teléfono a personal de comunicaciones de la Alcaldía de San Salvador para conocer la postura de la institución y si se tiene programado realizar el pago a este proveedor; sin embargo, al cierre de esta nota no se pudo establecer contacto.