Proveedor exige que le paguen motos que donó Bukele a la PNC

Los informes en la Alcaldía de San salvador comienzan a revelar detalles de cómo quedó la comuna tras la administración del exalcalde Nayib Bukele. Por ejemplo, el alcalde Ernesto Muyshondt aseguró ayer en una entrevista a LA PRENSA GRÁFICA que los proveedores siguen llegando a cobrar deudas que la municipalidad no ha cumplido. Entre estas las de las motos que Bukele dijo haber donado a días de salir de la comuna.

“Por ejemplo, el día de ayer (miércoles) trajeron una factura de $124 mil de unas motos que regaló el anterior alcalde y que no estaban en la contabilidad. Es a cuenta por cobrar... Recibimos un enorme reto, tenemos que ordenar las finanzas municipales... hay que ordenar los pagos, hay atrasos que han hecho quebrar a empresas”, dijo en primer momento Muyshondt ayer.



El funcionario aseguró que no es que se opone a que se ayude al tema de seguridad, pero sí cuestiona la falta de orden en el tema de las finanzas públicas.

Bukele entregó las motos en un acto público en la plaza Salvador del Mundo y dijo que aunque no les correspondía, “pero que si tenían la capacidad lo hacían”. Sin embargo, la deuda fue heredada a la administración actual.

“Nos están buscando proveedores de todo tamaño, desde pequeños negocios que les deben atrasos de un año, hasta los grandes proveedores que le deben servicios a la municipalidad. Hay una empresa a la que se le debe cerca de $3 millones. Hay que sanear las finanzas de la municipalidad”, dijo Muyshondt.



Por otra parte, el alcalde también aclaró que la comuna no cuenta con más de $200 millones de superávit, como expresó Bukele en un acto público el último día de su gestión.



“Yo creo que el exalcalde confunde lo que es un patrimonio contable con un superávit. Superávit es una diferencia positiva entre los ingresos y los egresos de la municipalidad, pero lejos de tener un superávit la municipalidad ha sido deficitaria en $60 millones durante los últimos tres años... es un déficit promedio de $20 millones al año y que vengan a decir en un mitin que dejaban un superávit y que dejaban a disposición de la nueva administración $212 millones es total y absolutamente falso”, dijo Muyshondt.

Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador

Usará despacho de la comuna

Otra de las decisiones que ha tomado Muyshondt es que ya no se seguirá alquilando la casa en una zona exclusiva de la colonia Escalón y que funcionaba como despacho del exalcalde Bukele.



Muyshondt dijo que se dedicará más al trabajo territorial y que cuando se tenga que hacer trabajo administrativo usará el despacho que hay en la comuna.



“Seré un alcalde que trabajará en el territorio más que en el escritorio, pero cuando me toque venir a la oficina lo haré en este despacho. No tiene sentido que la municipalidad pague cerca de $200 mil que costaba al año mantener una oficina en la colonia Escalón... Me gusta más el trabajo en el territorio, de andar viendo las obras que está haciendo la alcaldía”, aseguró Muyshondt.



Sobre los vehículos oficiales, el alcalde aseguró que no se comprará autos nuevos para que él los utilice. “No utilizaré vehículos de la institución para realizar mi trabajo, andaré en vehículo propio”, agregó.



Fuentes de la municipalidad aseguraron que en la administración anterior se había asignado vehículos y motoristas a funcionarios de la comuna.



Ante eso, Muyshondt dijo: “En nuestra gestión ningún vehículo de la institución será asignado a una persona, serán asignados a las unidades de la institución que por su misma naturaleza requieran el uso de un vehículo. Este servidor no usará vehículo de la institución, usaré el mío, y así lo harán el resto de concejales”. Agregó que siguen recibiendo informes de la situación financiera de la comuna.