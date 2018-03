Proyectan $30 millones para reparar escuelas

Lee también

El Ministerio de Educación (MINED) tiene previsto invertir cerca de $30 millones este año en proyectos de infraestructura escolar en al menos 625 centros educativos del país.“Eso va desde reparaciones menores que tienen que ver con techos, tienen que ver con servicios sanitarios, con readecuaciones de aulas virtuales para el programa ‘Una niña, un niño, una computadora’, hasta la gran inversión que estamos haciendo de aquellos centros escolares que hay que hacerlos de nuevo”, dijo ayer Francisco Castaneda, viceministro de Educación.Agregó que uno de los problemas que han tenido para hacer reparaciones es que aproximadamente 3,050 centros escolares no están legalizados a favor del ministerio y se encuentran en propiedades privadas, fincas, cooperativas u otras instituciones del Estado, por lo que se propuso una ley transitoria de legalización de inmuebles del MINED, con una duración de cinco años.“Hemos comenzado por legalizarlos, porque ningún ministerio puede invertirle a un centro escolar que no esté registrado a favor de ese ramo. Y hemos comenzado con un mapeo nacional. Más de 300 escuelas en 2016 fueron ya legalizadas y están en programación de inversión en infraestructura”, afirmó.Sin embargo, debido a que no se ha aprobado el Presupuesto General de la Nación 2017, los proyectos de infraestructura de unas 200 escuelas se podrían retrasar, ya que llevan contrapartida de fondos GOES. “Los más de 400 del resto no tendrían problema, porque van alrededor de 125 con FOMILENIO, que ya está programada la contrapartida. Pero esta, que es la ampliación en atención en esa contrapartida, sí podrían tener dificultades en los procesos de licitación”, agregó el funcionario.Otro componente que incluyeron en el presupuesto para 2017 es un refuerzo de $5 millones para el programa de alimentación escolar, específicamente para el almuerzo escolar en unos 500 centros escolares, que pretenden incorporar al modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP).