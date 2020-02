Proyecto Promesa ofrece a gobierno tratar a 72 pacientes

El Centro Internacional de Cáncer creó años atrás el proyecto Promesa diseñado para atender a pacientes que sufren cáncer y no tienen la posibilidad de tratarlo adecuadamente.

Para ello se dispuso $3.5 millones, la más grande inversión en radiocirugía en Latinoamérica, según expresa Eduardo Enrique Lovo, director de dicho centro de salud.

Promesa ahora ha extendido su oferta al actual gobierno, ya lo hizo con el anterior que hizo caso omiso de la propuesta, para tratar 72 pacientes de la red pública de manera gratuita, lo que para el centro significa una inversión de $1.6 millones.

Lovo dice que ya se había planificado una entrevista con el viceministro de salud Francisco Alabí, pero se suspendió. Él lo atribuye a la emergencia por el coronavirus, pero espera mucho más apertura que con el gobierno del FMLN.

“Yo creo que el gobierno anterior no trabajaba, punto. No en serio. Yo busqué acercarme al gobierno anterior en múltiples ocasiones: con la ministra de salud, con el Ministerio de Obras Públicas, con la PNC, pero puntualmente creo que ellos tenían una agenda política que no era trabajar”, dice el neurocirujano.

Promesa trabaja en el desarrollo de protocolos avanzados de tratamientos en metástasis y radiocirugías. El centro está a la vanguardia a escala internacional en publicaciones sobre técnicas específicas para tratar el cáncer, además desarrolla protocolos que no son de investigación sino de tratamiento.

“Se ha desarrollado un protocolo para quitar el dolor del cáncer en etapa cuatro, ese tratamiento es con radiocirugía ye va encaminado a reducir el dolor en las últimas etapas de la vida”, dice el médico.

Lovo dice que es momento de superar barreras “dañinas” que fracturan al país en sistema público y privado.

El médico dice que la oferta al gobierno representa la oportunidad de “quitar esa barreras torpes de ellos son privados ellos son públicos, eso no existe cuando se trata de la salud humana y punto”.

El director del Centro Internacional de Cáncer dice que ya antes ofreció públicamente su trabajo ad honorem para desarrollar el trabajo en especialización para las radiocirugías en el país.