Prueba de transmisión tuvo algunas fallas en San Miguel

El Tribunal Supremo Electoral TSE realizó una prueba de transmisión de información en el municipio de San Miguel, con el objetivo de verificar la logística y el nivel de las capacitaciones de cara a los comicios electorales del próximo 28 de febrero

Mauricio Antonio Villalta, uno de los facilitadores del TSE explicó que de los 40 centros de votación donde se tenía planificado efectuar esta actividad en el municipio de San Miguel, tuvo que ser suspendida en ocho de ellos, debido a inconvenientes como la falta del encargado del centro para recibir el equipo informático por parte del Tribunal

‘’En el INFRAGA y la Panamericana han suspendido, en la Fe y Alegría entiendo que también, porque no llegaron a tiempo y en la Aminta De Montiel fue porque no se encontraban los encargados de soporte técnico para recibir el equipo ‘’ dijo Villalta.

Agregó que una de las causas de esta problemática ha sido la falta de transporte, por lo que algunas personas que estaban citadas para ayer no pudieron trasladarse a los centros de votación.

Villalta explicó que en algunos centros presentaron diversos problemas técnicos, como computadoras que no tenían instalado el sistema, contraseñas que no funcionaban y en algunos llevaron equipo de informática que no correspondía al centro educativo donde se efectuaba la actividad. Sin embargo, aseguró que son problemas menores y estarán superados para el próximo 28 de febrero

José de Arimatea capacitador del TSE, explicó que otro de los inconvenientes que pudieron observar en el simulacro fueron las fallas en las tintas y algunos documentos que son indispensables para las actas, pero estos han sido resueltos de manera inmediata. ‘’Queremos que las JRV estén bien capacitadas, bien preparados para la actividad del próximo 28 de febrero‘’, sostuvo.