Pruebas rápidas de antígenos deberían ser “caseras”

En El Salvador solo se puede tener acceso a una prueba de antígenos para detectar covid-19 en los laboratorios autorizados. A juicio del jefe del Laboratorio de Virología de la Universidad de El Salvador (UES), Carlos Ortega, deberían venderlas en farmacias y supermercados, como los test rápidos de embarazo.

Esa estrategia está funcionando en países como Estados Unidos para detectar una mayor cantidad de casos, sin saturar el sistema de salud. Cuando la prueba rápida da positivo, la persona se autoaisla y se reporta con el sistema sanitario para que le den vigilancia epidemiológica.

"En nuestro caso, lamentablemente, está restringida solo a laboratorios, no se le está explotando su ventaja, esa facilidad con la que una persona podría en su casa sacar el hisopo, tomarse la prueba, meterla en el reactivo (químico) y esperar unos minutos para ver qué dicen las rayitas, allí tienen las indicaciones de cuándo es positive y cuándo es negatica", anotó.

Con esa disponibilidad, familias enteras podrían tener un acceso rápido, aislarse oportunamente en caso de haber tenido contacto directo con un paciente covid-19 y reportarse al 132. Esto serviría para hacer pruebas a grandes cantidades de personas, poder detectar casos positivos y confirmarlos con una PCR en tiempo real, lo que ayudaría al combate de la pandemia.

"¿Por qué no ocurre? Quisiera pensar que no es por una situación de tipo comercial, quisiera pensar que es por tener un sistema de información adecuado de las personas positivas. Desconozco si los laboratorios reportan a las personas positivas con pruebas rápidas, porque hay quienes pudieran callarse su diagnóstico, sobre todo si no tienen síntomas, por miedo a que les den incapacidad y les puedan descontar", valoró.