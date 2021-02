Pruebas y simulacros de las últimas cinco elecciones

En los últimos cinco eventos electorales que transcurrieron entre el 2012 y el 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha hecho pruebas y simulacros generales de elecciones para detectar fallos en el escrutinio preliminar, el sistema de transmisión, el procesamiento de resultados, la divulgación y en la logística.

Usualmente la entidad electoral programa dos pruebas y dos simulacros, sin embargo, hubo ocasiones en las que solo pudieron realizar una prueba y un simulacro. Diversos factores provocaron la disminución de esas actividades.

Por ejemplo, para la elección municipal y legislativa del 2018, el presupuesto que tenía el Tribunal para la ejecución de las elecciones fue recortado. Como la realización de un simulacro implica erogar fondos, los magistrados decidieron hacer solo uno y no los dos que tenían previstos originalmente en el Plan General de Elecciones (PLAGEL).

Para la elección del próximo 28 de febrero, el Tribunal hizo una prueba controlada, una prueba nacional y un simulacro nacional. Este último ocurrió el pasado domingo. Si bien el gobierno y el partido GANA han criticado el funcionamiento del sistema de transmisión, el TSE asegura que ha superado los yerros de la primera prueba.

Termómetro de la calle

¿Confía usted en el tribunal supremo electoral?

“Esperamos que sí. Nosotros queremos ver una mejoría en lo que estamos viviendo, no queremos estar en lo mismo. Lo que viene mejoraría el país, creo yo”.

Carlos Guzmán, 60 años.

“Yo confío porque uno espera algo mejor, un cambio. Yo creo que ellos van a hacer bien su trabajo. Por lo que se ha venido viendo me imagino que va haber ese cambio”.

Sandra Benítez, 52 años.

“Yo creo que sí porque ellos van buscando que no haya intrusos y que no haya fraude, que haya elecciones limpias, tal vez no todo pero al menos algo”.

Jorge Ruíz, 68 años.

“No porque ellos mismos ayudan a veces a hacer fraude o lo permiten”.

Serafín Coreas, 48 Años.

“Sí confío porque creo que son transparentes y que no van a hacer ningún fraude”.

Marta Valladares, 46 años.

“Esperamos que con estos magistrados haya cambio y que apoyen al presidente”.

Manuel Pérez, 58 años.

Recuento de pruebas y simulacros El común en todos los eventos electorales es que detectaron fallas y luego se superaron: Elección 2012

En el simulacro instalaron 1,538 equipos de transmisión, representó el 92 % de los que iban a utilizar el día de la elección. En la prueba midieron aspectos de comunicación, logística que abarcó un 50 % de puntos de transmisión. Elección 2014

En diciembre del 2013 fue el primer simulacro donde probaron equipos de digitalización, transmisión y reproducción de actas. En enero del 2014 el Tribunal hizo una prueba al sistema para verificar el flujo de transmisión y procesamiento de actas. Días después fue el segundo simulacro de transmisión. Elección 2015

En febrero, el Tribunal hizo una prueba nacional de transmisión con el 13.35% de centros de votación. El simulacro nacional de la transmisión y procesamiento de resultados electorales fue ese mismo mes y pusieron a prueba el 88.09% de los centros de votación. Elección 2018

Por recortes presupuestarios, se decidió hacer solo un simulacro. En febrero, el TSE puso a prueba el sistema de transmisión y de vaciado de resultados. En el simulacro hubo problemas luego superados y que no afectaron el resultado final. Elección 2019

Se detectaron problemas para divulgación de resultados y que miembros de JRV elaboraban actas con más de los votos posibles. Simulacro fue en enero. Empero, el resultado de la elección se conoció temprano.