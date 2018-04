Publicista debe pagar $6,000 por violencia contra las mujeres

El publicista Harold Ignacio Leyton Zequeira fue condenado ayer por expresiones de violencia contra las mujeres, en la modalidad de violencia simbólica, por la colocación de una valla publicitaria en la que aparecía la imagen de una mujer semidesnuda.

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla lo condenó al pago de 20 salarios mínimos ($6,080). La Fiscalía General de la República (FGR) enfatizó que se trata de la primera condena por expresiones de violencia contra las mujeres en modalidad de violencia simbólica.

La valla publicitaria estaba colocada en la carretera Panamericana, tramo que de San Salvador conduce a Santa Tecla. La Alcaldía de Santa Tecla la retiró y estableció una multa que rondaba los $40,000, debido a la violación del Código Municipal.

Leuyton sostuvo ante un juez de Sentencia de Santa Tecla que él cree que la valla publicitaria, la cual fue retirada en mayo de 2016, no representaba ningún tipo de violencia hacia las mujeres. Su argumento para defensar su valla fue que “cualquier mujer se sentiría halagada con ese cuerpazo”.

Leyton no solo era el propietario de la valla, sino que también fue quien la diseñó. Él aceptó que colocó a una mujer semidesnuda para atraer clientes. Le aseguró al juez que es inocente y se siente ofendido porque el Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) lo acusó de expresiones de violencia en contra de las mujeres.

Pero el juez determinó que el mensaje de la valla sí representa un daño para la mujer. Incluso sostuvo que la publicidad contribuye a que las mujeres sean vistas como objeto. “Nosotros en estos tribunales conocemos a diario casos de feminicidios. Inician porque los hombres ven a las mujeres como cosas. Creen que son dueños de su vida”, dijo durante el fallo.

La estrategia de las abogadas de Leyton fue dirigida en que el delito no se puede configurar porque no existe ninguna víctima. “No hay ninguna víctima en el presente caso. ISDEMU dice que daña a todas a las mujeres. Yo soy parte del 53 % y no me siento ofendida con dicha publicidad, por eso acepté este reto”, dijo Gloria Osorio, una de las abogadas que lo defendió y quien fue candidata a diputada por el PCN en las pasadas elecciones legislativas.

“Se debe entender que las mujeres no somos un objeto. No se debe utilizar nuestros cuerpos para vender. Nada. Estamos muy contentas por el ISDEMU y con la Fiscalía”, dijo la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, quien asistió al juicio.