¿Puede adelantarse elección del COENA? Sí; ¿actual dirigencia acabará antes? No

Dos días después de la derrota que sufrió ARENA, el pasado 3 de febrero en las elecciones presidenciales de El Salvador, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), máxima autoridad del partido, Mauricio Interiano, acompañado por toda la dirigencia pidió a la Comisión Electoral Nacional (CEN) adelantar las elecciones internas para cambiar las autoridades “cuanto antes”.

La petición vino luego de una sucesión de críticas de los mismos diputados y miembros del partido, que reprocharon la derrota a la actual dirigencia y exigieron su renuncia.

Este martes, el coordinador general de la CEN, Ricardo Martínez, confirmó en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que después del 3 de febrero tuvo una conversación telefónica con Interiano para tratar el tema.

Ricardo Martínez, coordinador general de la Comisión Electoral Nacional (CEN) en Frente a Frente. Foto: Twitter/@Frentea_Frente

Sin embargo, al preguntarle cuándo podrían ocurrir las elecciones “adelantadas” aún no hay un estimado. Según los estatutos del partido, la fecha límite es en agosto.

Martínez dice que “las elecciones se pueden adelantar”, pero aclara minutos después que el período de la actual dirigencia encabezada por Interiano acaba en septiembre según los reglamentos del partido y eso no cambiará. En otras palabras, aunque se adelanten las elecciones, las nuevas autoridades no tomarán posesión sino hasta septiembre.

¿Qué sucede si la actual dirigencia renuncia y no termina su período? Ese escenario le fue planteado a Martínez, para quien la posibilidad de que esto ocurra es poca. Aún así, explicó que si un miembro del COENA renuncia alguien lo sustituiría “de aquí a septiembre”. Si renuncia toda la dirigencia, la Comisión Política propondría los sustitutos y serían ratificados en una asamblea general.

Mientras tanto, Martínez dice que el proceso para las próximas elecciones no debe verse como “quiten estos y pongan a otros sobre la misma estructura”. “Hay que repensarlo”, manifiesta. Para él los cambios también deben hacerse en la estructura.

Pone el ejemplo de “un bus que va caminando” en el que “desde adentro se puede cambiar el rumbo”, sin necesidad de “bajarse de la institucionalidad” al saltarse procesos para el cambio que se pide.

Martínez advierte que la elección que viene “va a ser clave” y “bien complicada”. “Más allá de que si las adelantamos o no (las elecciones), debemos entender que con lo que sucedió el 4 de marzo hay que evaluar la forma en que estamos organizados”, comenta. Recuerda que los 15 miembros que dirigen el COENA tienen los mismos cargos que se tenían cuando se fundó el partido.

Señala que no cuentan con un “director de comunicaciones digitales” y seguidamente agrega que “lo que quedó claro el 3 de febrero es que las campañas políticas son y serán de otra manera”. “ARENA no perdió por el canal de comunicación, ese fue uno de los problemas, pero no fuimos contundentes en aceptar nuestros errores”, aclara más tarde.

Por otra parte, cree que el método de elegir una planilla cerrada en el que el ganador “se lo lleva todo” no es la mejor. “Mi sugerencia es que haya un COENA plural, como los Consejos Municipales”, dice.

También, cuestiona que existan tres vicepresidencias dentro del COENA. “¿Necesitaremos tres vicepresidentes?”, pregunta.

Regresando a la fecha de cuándo podrían adelantarse los comicios internos, recuerda que los estatutos actuales del partido establecen que se debe abrir un registro de afiliación que se cierra 105 días antes de las elecciones. Este padrón se conforma por los 122 mil afiliados del instituto político.

Respecto a las actitudes que han tomado algunos de los diputados de ARENA, Martínez lo atribuye a “la inexperiencia”. Algunos han mostrado su apoyo al presidente electo Nayib Bukele en la propuesta de redirigir parte de los fondos del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa para construir escuelas.

Sobre eso, piensa que “nadie en su sano juicio en El Salvador, ni siquiera los delincuentes, pueden no estar de acuerdo en construir escuelas”. “El actuar (de los diputados) no lo comparto, la opinión de que hay que mejorar el sistema (educativo)… es imposible no estar de acuerdo”, expresó.

Por otra parte, dijo que las redes sociales no son escenario para las discusiones entre los miembros del partido. “ARENA deberíamos salirnos de las discusiones de Twitter. Yo no peleo por Twitter, yo doy las batallas en la institución. Desconecten el Twitter del hígado… vayan a la comisión política, vayan al COENA, recuperemos la institucionalidad y hagamos lo que hay que hacer”, dijo.