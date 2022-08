"Puede que no hayan instituciones que garanticen unas elecciones libres": Álvaro Artiga

Álvaro Artiga, catedrático e investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", cree que lo único que separa a El Salvador de vivir en dictadura, son las elecciones presidenciales y legislativas de 2024.

LA PRENSA GRÁFICA habló con Artiga sobre la inclusión de El Salvador en la lista de países con regímenes autocráticos del Instituto V-Democracia del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, calificándolo como una "autocracia electoral". Para el académico, esta definición indica que el país vive actualmente un "régimen híbrido": no es ni una democracia, ni un régimen autoritario.

Al ser cuestionado sobre qué separa a El Salvador de ser una dictadura, tal como advierten decenas de perseguidos políticos, el académico responde que todavía se celebran elecciones. Sin embargo, advierte, la instauración de un sistema "autocrático" y de "partido único" es casi inevitable de cara a 2024.

Con la posibilidad de una postulación para la reelección de Nayib Bukele a pesar de la prohibición expresada en la Constitución de la República; la censura contra la prensa y la concentración de poder en una sola persona, Artiga asegura que no hay garantías mínimas para la celebración de elecciones libres y justas.

En su análisis Artiga también cuestiona: "¿para qué (Bukele) se va a hacer cargo de un país en bancarrota?" como lo es El Salvador, con una deuda que representa el 83 % del Producto Interno Bruto (PIB), un elevado gasto público, y una inflación galopante a nivel mundial a la vuelta de la esquina. Esto, para el politólogo, es la única razón por la que Bukele no se ha declarado candidato presidencial todavía.

¿A qué se refiere el término "autocracia electoral" que se ha utilizado para definir a El Salvador?

Hay varias instituciones que hacen calificaciones sobre la calidad, digamos, del régimen político. En general, cada institución que produce un reporte o un informe da sus propias definiciones, entonces, para ser precisos tendríamos que ir al informe y ver ahí, en qué consiste.

A pesar de todo los encierros en la pandemia y el golpe del 9 de febrero de 2020, se tenía todavía a El Salvador como una democracia electoral... otros índices ya lo incluían en un régimen híbrido. ¿Cuál es la diferencia?

En general, podemos hablar de regímenes democráticos y no democráticos. Dentro de los países no democráticos podrían haber autoritarismos y totalitarismos. ¿Qué pasa en la frontera entre regímenes democráticos y no democráticos? Ahí aparecen los regímenes híbridos, que no son ni democráticos ni autoritarios, sino que tienen elementos democráticos y autoritarios. Lo que hay en El Salvador es una convergencia en la calificación de régimen híbrido, y aunque en este instituto no utilicen ese término directamente, lo que señalan es en esas adjetivaciones de autocracia electoral, es el carácter híbrido del régimen.

¿De qué hablamos exactamente al decir "régimen híbrido"? ¿No podemos decir simplemente cuando se vive en un régimen que esta es una dictadura?

Tanto Venezuela como China son regímenes, pero son completamente diferentes. En el caso de Venezuela todavía existen grupos opositores, y tratan de participar en elecciones. El régimen chino ni siquiera tiene elecciones, el mecanismo es completamente diferente. Además, en China, el Estado tiene incluso la capacidad de intervenir en la vida privada, en las decisiones de las personas, como por ejemplo en cuántos hijos pueden tener. Este es un concepto totalitario, pues interviene en toda la vida de la persona. Los regímenes autoritarios, en cambio, tienen un mayor margen de libertad individual, aunque no hay libertad política, ni de expresión ni de organización.

Entonces, ¿para usted todavía no estamos en una dictadura?

No.

¿Qué hace falta para estar en una dictadura?

Que no podamos tener esta entrevista. Que usted no pueda publicar, que yo no pueda expresarme, que la gente que está descontenta no pueda expresarse, como pasa en Cuba, como pasa en Nicaragua.

¿Quién es?

Álvaro Artiga - Catedrátido e investigador social.

Trayectoria:

Profesor e investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA.

Los poderes se concentran con base en las decisiones de una persona. ¿Aún así no es un régimen autoritario?

Yo le podría decir que estamos ante un gobierno autoritario, pero no en un régimen autoritario. Tenemos un gobierno encabezado por un presidente que concentra poderes, como ningún otro los ha tenido, casi al nivel de las dictaduras militares. En los gobiernos del PCN, en el de Maximiliano Hernández Martínez, habían elecciones, pero no eran competitivas. Entonces, la ausencia de elecciones es la que permite decir si estamos en una democracia o no.

¿Las elecciones que se desarrollarán en 2024 son las que definirán si El Salvador vive un régimen o no?

Eso es lo que sería para mí el criterio definitivo para poder decir si hemos dejado la zona de regímenes híbridos y hemos pasado a la zona, como Nicaragua, en donde el poder ya no se disputa por elecciones. La tendencia es que vamos en esa dirección, la tendencia es que vayamos a un régimen autoritario.

Con una Sala dominada por el presidente y un Tribunal Supremo Electoral (TSE) que la obedece, ¿qué instituciones quedan para poder garantizar elecciones justas?

Puede ser que no hayan instituciones que garanticen unas elecciones libres, justas y competitivas. Lo que yo no sé es si vamos a llegar a las elecciones por razonas económicas. Ya hay una crisis económica en El Salvador.

Pero ya se han celebrado elecciones en medio de crisis económicas...

No como la que podemos tener ahora, en donde el Gobierno no tenga ni siquiera para pagarle a sus empleados. Eso no lo hemos vivido. En Argentina, en 2001, la falta de solvencia ocasionó que no hubieran elecciones, y en El Salvador estamos caminando en esa dirección: toda esa discusión de la probabilidad del impago y de dónde se saca el dinero para el pago de bonos, está indicando problemas graves en la finanzas públicas, y por otro lado, a nivel internacional, estamos en un momento de inflación que se dispara. Se habla de una probable recesión en los Estados Unidos con el impacto que pueda tener en las exportaciones salvadoreñas en el flujo de remesas... Me atrevo a decir que por algo el presidente no se ha pronunciado al respecto de su candidatura.

¿Cree que la crisis podría hacer que Bukele no se postule?

Pues sí, ¿para qué se va a hacer cargo de un país en bancarrota? Los presidentes, para que estén ahí, es porque deben tener posibilidad de obtener beneficios por el hecho de ser presidente. Si eso le va a implicar que en los siguientes cinco años no pueda ni siquiera controlar el desorden social, saqueos, pobreza, hambre... debería pensarlo mejor. De hecho, no tener una oposición incluso se vuelve un problema para el Gobierno.

¿No es eso lo que le gustaría a Bukele? ¿Que desaparezca la oposición?

No le conviene en realidad, porque se convertiría en falta de legitimidad.

¿Y los nuevos partidos de oposición?

Son satélites. Podría suceder como en México, donde el PRI gobernó durante décadas rodeado de partidos pequeñitos que daban una idea de competencia, pero no representaban una competencia real para ese partido.

Pero esto le convendría para mantenerse en el poder...

El futuro de El Salvador no es tan alagüeño como para que un gobernante y todos los que están a su alrededor, los empresarios que lo apoyan incluso, tengan la perspectiva de que mantenerse ahí les es rentable en el mediano plazo. Supóngase que se vuelve tan incierto, que incluso los negocios ilícitos dejan de ser rentables... todas esas redes de trata, narcotráfico, y hasta los corruptos, necesitan estabilidad para poder seguir. Tiene que haber una cierta previsibilidad de que las cosas pueden seguir funcionando, que hagan que todos estos sigan en el negocio.

¿Qué hay de los casos de Haití o Nicaragua? Las crisis económicas no hicieron que sus gobernantes salieran, si no que se enquistaron en el poder.

Cambia cuando el presidente no tiene a donde irse. Si no tiene dónde ir, Bukele se va a quedar aquí y se va a proteger, y ese es el tema del autoritarismo: ‘de aquí nadie me saca’.

Autocracia Según el Instituto V-Democracia, El Salvador es uno de los 60 países en el mundo con una “autocracia electoral”, es decir, un sistema en el que “existen instituciones que emulan la democracia”, como las elecciones, “pero están muy por debajo de los límites de la misma en términos de autenticidad o calidad”. Régimen Híbrido Para Álvaro Artiga, la definición que más encaja para El Salvador es la elaborada por The Economist en 2021: el régimen híbrido. Este consiste en países que no viven una democracia, pero tampoco son una dictadura, pues conservan elementos democráticos.