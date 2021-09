Puestos temporales para vendedores del mercado San Miguelito estarían listos la próxima semana

La mañana de este martes, varios vendedores del Mercado San Miguelito, que se incendió el miércoles de la semana pasada, se volvieron a ubicar sobre la 1 Avenida Norte, a la espera de que la alcaldía de San Salvador les asigne puestos temporales.

Ayer, agentes del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) notificaron a los comerciantes que no podían permanecer en esa calle y que debían esperar la reubicación.

Esperanza Rivas, comerciante de la sección C del San Miguelito, dijo que esta mañana que los agentes no les habían impedido instalarse, pero insistió en que necesitan con urgencia un lugar donde reubicarse sin tener conflictos con las autoridades. "No podemos pasar un día más sin trabajar, pero nos dicen que no nos quieren aquí, que no allá", dijo.

De acuerdo con Rivas, aún es incierta la fecha en que las ubicarán en los puestos temporales que la alcaldía está gestionando. "Dijeron que esta semana, pero después como que no y que era la otra. Estamos pendientes a que nos digan, pero esperamos que mientras no nos digan que nos tenemos que mover", expresó.

Los comerciantes del Mercado San Miguelito piden a la alcaldía capitalina que acelere el proceso de reubicación./LPG Angélica Ramírez

Germán Muñoz, director de Desechos Sólidos de la alcaldía, confirmó que la próxima semana tienen previsto reubicar a los comercios.

"Creo que ya nosotros podemos decir que a partir de la próxima semana, tentativamente, podríamos ya decir que se empiecen a instalar los vendedores", dijo a periodistas esta mañana.

Muñoz informó que este día se reunirán con el CAM para establecer los procesos de seguridad que tendrá la zona y también están trabajando con el Viceministerio de Transporte (VMT) para adaptar el tráfico vehicular.

Alrededor del mercado hay dos ejes principales, la Avenida España y la 2 Calle Oriente, por lo que se están haciendo las gestiones para relocalizar las dos paradas de buses que estaban en las inmediaciones del mercado, explicó.

"Necesitamos una circulación permanente frente a este sector y, por lo tanto, poner algunas restricciones también. Vamos a tener vendedoras y compradores en estas áreas y por lo tanto debe haber una reducción de velocidad y mantener ese control en el transporte", dijo Muñoz.

De igual forma, dijo que a partir de hoy se desarrollará la inspección de los ingenieros que determinarán si es necesaria una reconstrucción total del mercado o una remodelación.

Este día también se instaló un equipo de vacunación contra covid-19 en las inmediaciones del mercado, para que los usuarios pudieran obtener su primera o segunda dosis contra el coronavirus.