Pugna de candidatos a diputados de ARENA

El jefe municipal de Santa Rosa de Lima, Jorge Rosales, quien es candidato a diputado por el partido ARENA en La Unión, utilizó a miembros del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) para quitar dos pancartas con publicidad de Fernando Gutiérrez, también candidato a diputado por el mismo departamento con el partido tricolor.

En fotografías y videos divulgados a través de una página del candidato Gutiérrez en red social se puede ver al menos a cuatro agentes municipales que participaron en remover una de las pancartas ubicadas sobre la carretera Ruta Militar, frente al hospital nacional de la ciudad.

También se observa que los empleados de la comuna se transportan en un vehículo tipo pick up que está tapizado con los colores del partido ARENA y el rostro de Rosales, pero se desconoce si pertenece a la comuna o es particular.

El candidato Gutiérrez decidió no entrar en controversia a raíz del incidente y dijo que prefería dejar que la población unionense opinara y evaluara tal situación. También declinó opinar sobre las diferencias entre ambos candidatos que ha generado dicha situación.

“Todos tenemos derecho a la publicidad y eso lo establece el Código Electoral, yo no quiero profundizar en ese hecho, pero en lo personal no me siento muy satisfecho, pero fue una decisión que se tomó por parte de la municipalidad y que juzgue la población unionense”, respondió.

Por su parte, el alcalde Rosales se desligó de los hechos, asegurando que desde el 24 de enero decidió poner su cargo a disposición del Concejo Municipal, pero aseguró que la decisión de retirarle las pancartas al candidato Gutiérrez fue tomada por un empleado municipal de quien no quiso revelar el nombre.

“Fue un empleado de una jefatura en quien yo había depositado mi confianza, quien tomó la decisión de ir a remover las pancartas con el propósito de dañar mi imagen y de posicionar al candidato de la casilla #3, quien para mí no representa un peligro, pero como en todo proceso democrático también tiene derecho a participar”, señaló Rosales.

Entre la ubicación de los rostros de los candidatos del partido tricolor en La Unión, Jorge Rosales participará en las elecciones en la casilla #1.