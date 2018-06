Pugna entre alumnos y director de instituto

Buena parte de los 324 estudiantes del Instituto Nacional José Rivera Campos, en Comasagua, La Libertad, y algunos padres de familia se concentraron ayer en las instalaciones educativas para reunir firmas pidiendo la destitución del director y la restitución de una profesora que lleva más de 18 años impartiendo clases en la institución y que ahora no se le permite continuar dando clases de matemáticas.

“Queremos que se vaya, no lo queremos acá. Estamos cansados de tantos maltratos”, fueron algunas de las palabras que se escucharon entre los alumnos durante la pequeña concentración.

Insistieron en solicitar la renuncia del director Manuel de Jesús Sandoval, quien lleva siete años en el cargo. De acuerdo con los estudiantes, él no administra bien su cargo.

“Tenemos pruebas de la mala administración que realiza; además, ha cometido maltrato verbal, moral y psicológico a una profesora y la ha denunciado ante el Ministerio de Educación para que la destituyan; también ha maltratado a varios alumnos”, expresó el estudiante Carlos Hernández.

Respuesta. Se espera resolución del MINED para saber si la docente en cuestión puede seguir dando clases. Los estudiantes la defienden pero el director la acusa.

Una madre, quien pidió no ser identificada, dijo: “Tengo una sobrina que estudia ahí y me ha dicho que el director maltrata a los alumnos y que a uno le pegó en la cabeza con un periódico doblado una vez”.

Pero Sandoval aseguró que el problema con la comunidad educativa se da a raíz de que la profesora Ana Vanessa Rivera Hernández faltaba seguido a clases y no avisaba. “Ella despachaba antes de la hora a los alumnos y en ocasiones no venía y ni avisaba, y me quería reprobar a tres alumnos de la PAES por puros caprichos, y eso no es así”, aseveró.

La medida implementada ante el supuesto mal comportamiento de la profesora Hernández fue hacer una carta con “la demanda”, dirigida al Ministerio de Educación (MINED).