Punto más alto de nueva ola de covid-19 sería en enero

El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Washington, hizo una nueva actualización a sus proyecciones para El Salvador en la que no solo aumentó la prospección en el número de infecciones de covid-19, sino que adelantó la fecha en el que se registraría el punto más alto para la nueva ola de contagios en el país.

Mientras que en un cálculo anterior la entidad proyectaba el pico más alto para el 28 de febrero, cuando pronosticaba 76,512 personas enfermas en el territorio, en el nuevo escenario este se situaría el 24 de este mes, fecha en que, según sus cálculos, se registrarían 195,657 infecciones.

En esa cifra, el IHME incluye a todas aquellas personas enfermas, con o sin pruebas que confirmen el contagio, dando por sentado que condiciones como el uso de mascarillas y el ritmo de vacunación en el país se mantengan invariables.

Los datos serían un reflejo de la más que probable presencia en El Salvador de ómicron, la nueva variante del covid-19, la cual, según estimaciones científicas, es mucho más infecciosa que las anteriores.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud (MINSAL) ha insistido en que no hay reportes de ómicron en el país. Sin embargo, los médicos del sistema público y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social han reportado un marcado incremento en las consultas por sospechas de la enfermedad y han asegurado que los síntomas son leves, como los provocados por ómicron. Además, han advertido que la abrupta aceleración de los casos confirmados por el MINSAL es un indicio de la presencia de la variante en el país.

El 13 de enero, los casos confirmados aumentaron por undécimo día consecutivo y llegaron a 307, según el último reporte oficial. En esos 11 días subieron 1,128 % y estuvieron muy cerca de superar el pico de 341 casos que se registró en la anterior ola de contagios.

Vacunas. Ante el escenario de contagio, los especialistas recomiendan aumentar la vacunación.

Contagio masivo

El rápido ascenso en el número de casos en las últimas semanas no solo hace suponer que la variante está en efecto en el país, sino que el contagio será marcado entre la población. El Centro de Modelaje Matemático Carlos Castillo Chávez (CMMC), de la Universidad Francisco Gavidia, calculó incluso en un estudio reciente que más del 89 % de la población salvadoreña podría contagiarse con ella.

Para llegar a ese resultado, la referida entidad calculó en primer lugar el número de reproducción efectivo (RO) actual de la enfermedad, es decir, el número promedio de casos que causará una sola persona infectada durante el período de contagio, tomando como referencia el lapso comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 11 de enero de 2022, fechas en las que según las estadísticas se registró un marcado descenso y un aumento en el número de casos, respectivamente.

El centro concluyó que actualmente dicho número se sitúa en 2.54, con lo que una sola persona infectada provoca más de dos casos extra, lo cual es un dinamismo de contagio cercano al rango moderado alto, situado en 3.

En función de eso, estimó que el porcentaje de la población que puede infectarse con la nueva variante ascendería a 89.3 %. La prospectiva destaca que de llegar a un RO mayor a 3 prácticamente toda la población del país se infectaría, puesto que "la diferencia porcentual no es significativa".

En su estudio, estimó además la cantidad de infecciones acumuladas que podría haber para el 28 de febrero, fecha que el IHME había pronosticado anteriormente sería el punto más alto de esta nueva ola. Para ello, el centro utilizó un modelo SEIR (Susceptible, Expuesto, Infectado y Recuperado). Tomando como base el número de reproducción efectivo actual de 2.54, la proyección es que el número de infectados ascienda a 133,794, es decir, 10,987 casos más que los que el MINSAL reportó para el 11 de enero pasado. Si el número de reproducción efectiva aumenta a 2.88, la cantidad de casos acumulados se elevaría a 142,399; y si lo hace a 3.2, esta llegaría hasta los 154,000.

"De aquí al 28 de febrero, podríamos andar por 130,000 contagiados (acumulados), y siendo pesimistas 150,000, obviamente esto también dependerá de las medidas que se tomen, si hay contención o no. Actualmente estamos viendo una gran cantidad de casos de contagios, amistades, familiares, compañeros; los laboratorios están llenos, la consulta privada está llena también. Todo eso coincide con el pronóstico", expresó el académico Óscar Picardo, uno de los autores de la prospectiva de ómicron, del CMMC.

Ante todo vacunación

Frente a ese escenario, los expertos recomiendan mantener las medidas de bioseguridad y, sobre todo, aumentar la vacunación entre la población. El CMMC subraya en su documento, incluso, que la nueva variante no es más leve que las anteriores, sino que ha encontrado a una población más protegida por la aplicación de la vacuna.

El doctor Carlos Ortega, encargado del laboratorio de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador (UES), agrega que, aunque ómicron parezca generar cuadros más leves, casi asintomáticos y menos letales, siempre habrá personas con complicaciones, principalmente quienes no tengan el cuadro de vacunación completo y quienes padezcan enfermedades crónicas.

Ortega resalta que es posible que la vacunación empuje al virus a generar variantes más leves y que en un futuro esa sea la puerta de salida de la pandemia hacia una enfermedad endémica que aun sin poder erradicarla por completo es posible controlarla con vacunas periódicas.

"La esperanza del control de la pandemia es la vacunación. Ojalá que la variante ómicron y sus subvariantes tiendan a generar esos cuadros más leves y quizás puedan quedarse como endémicos. Se va a requerir siempre de dosis de refuerzo o nuevas vacunas. No sabemos cuántas ni cada cuánto tiempo. Lo ideal sería encontrar una vacuna y erradicarlo, pero eso no va a suceder. Claro, esto no es para bajar la guardia, porque de repente puede aparecer una variante que venga y nos bote todo esto y complicar otra vez la pandemia", sentenció.