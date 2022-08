¿Pupusas de anona?: en Yucuaquín las hay

Al menos 30 productores y comerciantes del municipio de Yucuaiquín, departamento de La Unión, formaron parte del 7° festival de la anona el cual tuvo cita el domingo 21 de agosto en el parque de la localidad y que fue desarrollado por iniciativa de la casa de la cultura de esa ciudad.

Al menos 30 productores y comerciantes del municipio de Yucuaiquín, departamento de La Unión, formaron parte del 7° Festival de la Anona, el cual tuvo cita el domingo 21 de agosto en el parque de la localidad y que fue desarrollado por iniciativa de la Casa de la Cultura de esa ciudad.

La actividad inició con un desfile por las calles del municipio que finalizó en el parque central, donde estaban los emprendedores ofreciendo degustaciones de derivados de la anona, siendo la pupusa hecha con esta fruta la principal atracción del festival.

“Yo tengo 50 años de vender y siete de esos me he dedicado a hacer pupusas de anona. La gente ha aceptado este platillo. Siempre he asistido a los festivales”, comentó Francisca Álvarez, que es reconocida como la creadora de ese platillo típico salvadoreño con la fruta que se produce en Yucuaiquín.

Walter Romero, director nacional de Casas de la Cultura, se hizo presente al festival en el cual hubo actividades culturales representativas del municipio, que busca generar incremento en ingresos económicos de los lugareños.

“La anona es la fruta de temporada y una de las que más se disfruta en el país. Hay gastronomía y una agenda artística y cultural preparada para los asistentes”, expresó Romero. La convivencia familiar y el apoyo a grupos de danza y musicales, también era parte de los propósitos por el cual se desarrolló el festival.

