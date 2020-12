¿Qué dice y qué no dice el decreto del presupuesto 2021?

El presupuesto general de la nación para el próximo año, aprobado hace casi una semana por la Asamblea Legislativa, ha reavivado el conflicto que el órgano Ejecutivo tiene con el Legislativo.

Pese a que la Asamblea no tocó los recursos de carteras como Salud o Educación, el Ejecutivo reaccionó a la aprobación del presupuesto —y de seis préstamos para financiar parte del mismo— con la amenaza de parte del presidente, Nayib Bukele, de vetar una parte de los once decretos aprobados.

Sin embargo, el mandatario aún no ha anunciado cuáles serán los decretos que vetará. De acuerdo con el presidente, aunque la Asamblea supere sus vetos, Hacienda no pedirá asignación de esos préstamos, por lo que no podrán incorporarse al presupuesto; pese a que estos no necesitan dicho paso, ya que el presupuesto, en si mismo, es la asignación de fondos.

Además, los recortes hechos por el Órgano Legislativo al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno tocan rubros relacionados a publicidad del Ejecutivo, compra de carros de turismo, o consultorías que los representantes de las carteras del Estado no explicaron en qué consistirían cuando defendieron el presupuesto en la Asamblea.

La respuesta del Ejecutivo a dichos recortes ha sido decir que la Asamblea ha recortado $266 millones destinados a inversión social y que esperarán a que la próxima legislatura tome posesión para reformar todo y devolver los montos a como los planteó el proyecto original.

Así, a la espera de sanciones y vetos, el documento más próximo para conocer los recortes hechos por la Asamblea al proyecto de presupuesto es el Decreto 392, donde se incluye toda la información. Este es un repaso de varios puntos de dicho decreto, para confirmar o contrastar lo dicho por los entes.

¿Qué dice el decreto 392 de la Asamblea?

Plazas de Médicos

La Asamblea aprobó a Salud tal como lo envió el Ejecutivo: este ha dicho que los médicos que han ayudado a combatir el covid-19 tendrán plazas permanentes, pero el decreto aclaró que serán por servicios profesionales.

Fomilenio

En su argumentación contra los decretos aprobados por la AL, Bukele dijo que los diputados “ni siquiera se dieron cuenta que aprobaron Fomilenio”. Ninguno

de los 11 decretos dice nada relacionado a la asignación de fondos para Fomilenio.

Nuevos hospitales

El Ejecutivo ha vendido la idea que han incluido $60 millones para la construcción del nuevo Hospital Rosales y uno en la zona norte de San Salvador. Los fondos para estos hospitales provienen de préstamos aprobados en la gestión de Sánchez Cerén.

IAIP

En el apartado de aumentos ordenados por la Asamblea, no aparece el Instituto de Acceso a la Información Pública, al que el Ejecutivo prometió un aumento de $250,000 luego de que tres comisionados revirtieran criterios sobre casos de Probidad.

Aceptaron ingresos

Una de las primeras críticas al presupuesto es que se consideró tenía infladas las cifras de ingresos. Pese a esto, la Asamblea acabó dando por válida la estimación de ingresos y no tocó lo relacionado a las proyecciones de ingresos del Estado.

Plazas policías

El decreto contempla la creación de 2,150 plazas para nuevos policías: 52 comisionados, 34 subcomisionados, 500 sargentos, y 1,564 cabos; así como 80 nuevas plazas en el centro de investigación forense de la PNC y 1,871 plazas para ascensos.

Bonos seguros

El complemento salarial de $100 para la Fuerza Armada, más los bonos trimestrales de $400 para personal operativo y $150 para personal administrativo; y la cuota de $200 para alimentación de efectivos del Plan Control Territorial fueron aprobados.

Insumos para Covid

El Decreto 392 incluye una asignación de $10 millones para la compra de insumos médicos para atender el sistema nacional de salud y la pandemia por covid-19. Además, uno de los préstamos aprobados por la AL es exclusivo para la compra de las vacunas.

Para Seguridad

Se aprobaron recursos para que se puedan comprar uniformes para 23,280 agentes, además de fortalecer el equipamiento del cuerpo policial con chalecos antibalas, botas tácticas, protectores antidisturbios, máscaras antigás, y otros.

Reducción al OIE

El Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) sufrió un recorte de $16.5 millones. Originalmente, tenía asignados $17.5 millones. En 2020, tuvo $12 millones. De aquí han salido los acuerdos con lobistas estadounidenses para mejorar la imagen de Bukele.

Comunicaciones

A la Secretaría de Prensa, liderada por Ernesto Sanabria, le fue recortado $1 millón, mientras que a la Secretaría de Comunicaciones, que está a cargo de Sofía Medina, los diputados le hicieron un recorte más drástico: $4.8 millones.

Inversión pública

El Ejecutivo asegura que la Asamblea recortó $264 millones de inversión pública, que era el monto planificado para dicho rubro en 2021, según el proyecto de ley. Empero, la AL no tocó Salud ni Educación y entre ambos representan $254 millones.

Carros de turismo

La Asamblea recortó $2 millones que el ministerio de Seguridad había incluido para la compra de vehículos de turismo. Además, recortó también $6.9 millones destinados a la compra de fusiles, pistolas y cartuchos.

Publicidad

La Asamblea recortó gastos para publicidad del Ejecutivo por $7.1 millones, reduciendo dicho rubro en Presidencia ($2.9 millones), CORSATUR, Hacienda, Lotería Nacional de Beneficencia, CEPA, MOP, CIFCO, Seguridad y SIGET.

Entes de control

La Asamblea hizo refuerzos a instituciones de control a las que el Ejecutivo les había hecho recortes, como la Corte de Cuentas ($5 millones), Fiscalía ($7 millones), Tribunal de Ética (medio millón), y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ($5 millones).

¿Qué dicen los decretos aprobados?

La Asamblea aprobó once decretos relacionados al presupuesto 2021.

Decreto 384

Reformó el Decreto 608 y permite usar préstamos que eran para covid-19 se usen en financiar el presupuesto 2021.

Decreto 385

Préstamo de $250 millones con el BCIE, para reactivación económica, atención a grupos vulnerables.

Decreto 386

Préstamo de $15 millones con OFID, para uso exclusivo del MINSAL para manejar la pandemia por covid-19.

Decreto 387

Préstamo de $50 millones con el BCIE. Asignado a proyectos de desarrollo municipal.

Decreto 388

Préstamo de $45 millones con el BID. Uso exclusivo para el ministerio de Agricultura para bosques cafeteros.

Decreto 389

Préstamo de $50 millones con el BID. Destino: compra de vacunas por covid-19.

Decreto 390

Préstamo de $250 millones con el BID. Asignado a alcaldías y a pensión mínima ($125 millones cada rubro).

Decreto 391

Financiamiento para completar presupuesto 2021. Aprobación para buscar deuda por $138 millones.

Decreto 392

Ley del presupuesto 2021. En otro decreto se aprobó la ley de salarios. Ejecutivo objetó que AL aprobó así para “blindar” el presupuesto, pero todos los años se aprueba de esa manera.