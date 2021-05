¿Qué información solicitará la comisión especial conformada por diputados afines al Ejecutivo para investigar a las ONG?

La comisión especial que investiga el destino final de los fondos que la Asamblea Legislativa aprobó para Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y Asociaciones sin Fines de Lucro, conformada por diputados afines al Ejecutivo, anunció este jueves 20 de mayo la información que solicitarán para realizar la investigación a dichas entidades.

Los miembros de la comisión indicaron que solicitarán a la Unidad de Auditoría Interna un registro histórico de todo el dinero público asignado desde la institución a las Organizaciones No Gubernamentales.

Al Ministerio de Hacienda, le pedirán que designe a auditores para buscar información relacionada a los fondos entregados a las ONG salvadoreñas; mientras que, al titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, le solicitarán que delegue a una persona que se encargue de elaborar un informe de las transferencias financieras que la Asamblea aprobó a las ONG, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro.

Al Ministerio de Gobernación, le pedirán que entregue datos vinculados a la personería jurídica de todas las ONG, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro a las que el Órgano Legislativo transfirió dinero del Estado. Y al equipo técnico de la Asamblea, le solicitarán preparar un informe de transferencias aprobadas, con montos devengados y solicitados por las instituciones.

Abogados penalistas se incorporarán a la comisión para brindar asesoría y dar seguimiento para ejecutar decisiones que tomen los diputados de la comisión.

Comisión que investiga destino de los fondos entregados a ONG acuerda que auditores de Hacienda y abogados penalistas se incorporen al trabajo de la comisión a petición de @AlexiaRivasG1. pic.twitter.com/ujlxJGJ1d6 — LPGPolitica (@LPGPolitica) May 20, 2021

Además, a petición de la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, solicitarán un informe con los nombres de los diputados que presentaron la iniciativa para establecer los mecanismos para que la Asamblea aprobara fondos a ONG.

La diputada Rivas reiteró que no les “temblará la mano” para investigar a las organizaciones no gubernamentales que estén vinculadas a todos los partidos políticos. Sin embargo, al consultarle qué criterios se utilizarán para determinar que las oenegés no son legítimas o han hecho mal uso de fondos los diputados se retiraron sin responder.