“Que las instituciones determinen quién tiene la razón”

El ahora exrepresentante del sector privado en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Gregorio Sánchez Trejo, asegura que tomó la decisión de renunciar a su nombramiento para allanar el camino a la Sala de lo Constitucional, que recientemente decidió suspender, como medida cautelar, el proceso electoral por el que fue designado.

Afirma que nunca se percató de la dinámica de supuesto fraude, denunciada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), mediante la que fue electo. Sánchez Trejo espera que su renuncia permita que se establezca un nuevo proceso electoral, en el que, pese a las críticas a su posible afinidad política, no descarta volver a participar. La SIGET deberá tomar en los próximos meses la decisión sobre la ampliación de un millonario proyecto energético.

¿Por qué decide renunciar a la SIGET?

La motivación fue de que creo que estoy aportando a una solución más definitiva de ese tema y si procede, según la Sala de lo Constitucional, un sobreseimiento definitivo, se puede de forma inmediata hacer un nuevo proceso electoral.

Daría garantías que no estaría sujeto a una temporalidad de parte de quienes se nombre por vía de la Asamblea Legislativa, como solicita la Sala de lo Constitucional (por decreto transitorio nombrar a los directores anteriores) o que se nombre de manera directa si la Asamblea Legislativa, no procede ese decreto. Esto da estabilidad institucional.

¿Ha pensado en participar en este próximo proceso?

Mire, sinceramente no he reflexionado sobre ese tema. Lógicamente, salvo que hubieran factores muy determinantes que se tiene un respaldo de consenso, tal vez podría valorar esa situación, por lo pronto no tengo una decisión, no lo había pensado.

Si da un espacio este nuevo proceso de que quienes vayan a ser nombrados, si es posible, salgan en forma unánime a la participación y representación de la SIGET, bajo esas variables ya cambia el panorama.

La ANEP presentó un escrito ante la FGR, señalando un supuesto fraude en la manera en la que usted fue electo...

Mire, la realidad es que como candidato que participé yo descubro en la junta de votantes quiénes van a votar por un sector y quiénes por otro, porque hasta ese momento se supo para los candidatos esa situación. No puedo deslegitimar a las asociaciones que han sido constituidas en el Ministerio de Gobernación, que han sido avaladas en otro ministerio, en Economía, y que como candidato no tenía oportunidad de verificar quiénes eran.

¿Ni las fechas de constitución de estas?

Ni su constitución en absoluto; por lo tanto, me es difícil externarme al respecto. Que sean las instituciones las que determinen quién tiene la razón.