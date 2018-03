“Que me demuestren lo malo que he hecho”: Diputado Cardoza

"Que me demuestren lo malo que he hecho", así reaccionó @Dip_Cardoza al ser cuestionado por caso de judicial en su contra. pic.twitter.com/bAa5TJdNNI — LPGPolitica (@LPGPolitica) March 15, 2017

Lee también

“Que me demuestren cuál es lo ilícito que tengo. ¡Que me lo digan! Que me demuestren lo malo que he hecho”, declaró este día el diputado Reynaldo Cardoza, al ser abordado por varios periodistas en las instalaciones del Palacio Legislativo. Cardoza aseguró que “no es justo arruinarle la vida a una persona de esa manera”.Según expresó el diputado, las acusaciones en su contra siguen sin ser fundamentadas. “No me quieran vincular con otros casos que no tienen nada que ver. Yo no puedo pagar los platos rotos de una persona. Todo es porque soy diputado, soy político, estoy a los ojos de todos acá. ¿Qué he hecho de ilícito? ¿Ayudarle a la gente pobre de Chalatenango? ¿Eso es lo que he hecho?”, declaró Cardoza.Sobre posibles amenazas contra su vida y la de su familia, Cardoza solo declaró que “temo por mi propia vida, por la vida de mis hijos, por la de mi familia”, sin adentrar en mayores detalles al respecto. “Tengo miedo que me den un tiro”, declaró únicamente el parlamentario.El diputado Reynaldo Cardoza enfrentó un procedimiento judicial en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito, en el cual la Cámara Segunda de lo Civil determinó que no hay indicios de tal delito en los dos períodos en que fungió como parlamentario entre 2009 y 2015, tal como lo había señalado la Fiscalía, quien calculó un incremento patrimonial no justificado de $1.5 millones. Sin embargo, la cámara concluyó que la esposa del diputado, Alma Yaneth Gutiérrez de López, sí se enriqueció ilícitamente y debe resarcir $78,000 al Estado.No obstante, el Juzgado de Extinción de Dominio decretó una medida cautelar a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para inmovilizar un total de 12 propiedades y cinco cuentas bancarias a nombre de Cardoza y de su esposa.La fiscalía solicitó la medida cautelar el pasado 24 de febrero porque tiene sospechas de que el dinero que el diputado utilizó para comprar las propiedades y lo depositado en sus cuentas bancarias fue obtenido de forma ilícita. Tras iniciar el proceso, la FGR tiene 90 días para presentar más pruebas ante el tribunal que sostengan su acusación de enriquecimiento ilícito, pero, de no hacerlo, los bienes pasarán automáticamente al funcionario.