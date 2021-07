"Que nos dejen vender, que digan cuánto nos van a cobrar, pero que nos dejen vender": Comerciantes afectados en El Cafetalón

Los vendedores ambulantes tienen prohibido entrar a las instalaciones del complejo deportivo El Cafetalón, al Paseo El Carmen y a los parques San Martín y Daniel Hernández, todos en Santa Tecla.

Estas son las nuevas disposiciones del alcalde Henry Flores y del concejo plural de dicha alcaldía. Desde el pasado viernes, quedó prohibido el ingreso al Paseo El Carmen y a El Cafetalón, instalaciones deportivas donde hay canchas de fútbol, pista de patinaje y gimnasio multidisciplinario, entre otras áreas.

Bryan García, vendedor de 22 años de edad, asegura que desde este pasado lunes 5 de julio también se prohibió el ingreso de ellos a los parques. Pudieron solo vender sus productos en los alrededores de los mismos, en el mercado o en las calles.

"Hoy en la mañana me dijo uno del CAM (Cuerpo de Agentes Metropolitanos) que no podía estar en el parque. Yo le dije que solo estaba arreglando la venta para ir a otro lado, pero me dijo que no podía estar en el parque", comentó García.

El joven comerciante, quien es el sostén económico de su familia, vende accesorios para teléfonos celulares y otros artículos como vidrios templados, pero tiene miedo de que le decomisen la venta, ya que los han amenazado con tal acción en caso de que desobedezcan las nuevas disposiciones de la alcaldía tecleña.

"Tengo miedo de que me decomisen la venta porque de esto vivo, así es que no voy a ir ni a El Cafetalón ni voy a entrar a los parques, solo voy a vender en los mercados y en las calles", agregó.

Otro comerciante que se ha visto sorprendido con las nuevas medidas es Néstor Sánchez, de 23 años, quien vende café con pan en las calles de Santa Tecla.

"Nos han dicho que solo podemos vender a las orillas de los parques, pero no podemos entrar, no sé por qué, pero la verdad es que nosotros solo queremos ganar dinero porque de esto vivimos', dijo el padre de un niño de 1 año.

Sánchez explicó que en la reunión que sostuvo un grupo de vendedores con personal de la alcaldía, les dijeron que la medida solo iba a durar 15 días, pero él no lo cree. "Dicen que solo van a ser 15 días los que no vamos a poder entrar a los parques, pero eso es mentira. Si no nos dejan entrar hoy, peor después', dijo.

Néstor Sánchez, de 23 años, vende café con pan en las calles de Santa Tecla.

Otra de las vendedoras afectadas, Catalina Morales, de 55 años, ha comercializado sus productos en las instalaciones de El Cafetalón desde el año 2001, pero desde el pasado lunes no pudo ingresar más. "No nos dejaron entrar, por eso he venido a la calle, a vender aquí. Nosotros somos pobres, que se pongan la mano en la conciencia, ellos solo apoyan a la gente que quieren, pero todos somos humanos", comentó Morales, quien tiene seis hijos, entre ellos una niña de 8 años.

En El Cafetalón pagaba $10 dólares al mes para que la dejaran vender en todas las instalaciones, pero ese permiso ha sido prohibido.

"Que nos dejen vender, que digan cuánto nos van a cobrar, pero que nos dejen vender. Antes trabajaba en comedores, pero desde los terremotos de 2001 me vine a vender a El Cafetalón, pero hoy no nos quieren dejar entrar", agregó.

Catalina Morales, de 55 años, tiene 20 años de vender sus productos en las instalaciones de El Cafetalón.

Los vendedores dijeron que el próximo jueves 8 de julio se van a reunir en El Cafetalón para buscar una solución al problema, ya que quieren llegar a un acuerdo con la alcaldía para volver a esas instalaciones deportivas a comercializar sus productos.

Por el momento, solo los negocios que están en el interior, varios chalé, son los que están vendiendo de forma normal. Ningún vendedor informal tiene permitido ingresar, ya que se expone a perder su mercadería.

Hasta antes de la nueva disposición de esta semana, en El Cafetalón tenían permiso para vender sus productos un total de 32 comerciantes informales. En los parques no hay un censo, pero según los mismos comerciantes hay días que se reúnen en el lugar unos 60 ofertantes.

Durante todo el día, los elementos del CAM han estado atentos porque se cumplan las nuevas disposiciones de la alcaldía, y han patrullado con un pick up en el que suben los decomisos de mercadería en caso de que no se acaten las órdenes.