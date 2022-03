¿Qué pasa con los detenidos en el régimen de excepción?

La duda e incertidumbre se apoderó de la mayoría de familiares de personas detenidas en las últimas horas, luego que entró en vigencia el régimen de excepción, el pasado domingo 27 de marzo.

Las autoridades reportaron 2,500 capturas hasta ayer después del repunte de homicidios del fin de semana pasado, que dejó como saldo 87 personas asesinadas.

Una de las garantías constitucionales suspendidas con el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa son los plazos de la detención administrativa. Según el artículo 13 inciso segundo de la Constitución de la República, esta no debe exceder las 72 horas. Con la entrada en vigencia del régimen de excepción ese plazo se extendió hasta los 15 días.

Abogados abordados por LA PRENSA GRÁFICA han asegurado que familiares de personas detenidas se han acercado a ellos para pedir ayuda, pero les han respondido que no pueden actuar debido a que el régimen de excepción les impide ejercer la defensa de los capturados.

La abogada penalista Marcela Galeas considera que el régimen de excepción aprobado se refiere únicamente a la asistencia de defensores en el momento que son capturados, pero no significa que los detenidos no podrán recibir asistencia técnica durante el periodo en el cual estén detenidos.

"Pueden tener la asistencia debida en las demás diligencias que surjan porque las garantías judiciales no están suspendidas. Habría que ver realmente cuando es que los presentan ante tribunales y bajo qué delitos se les imputa, porque no a todos se les está capturando por organizaciones terroristas", dijo Galeas.

Henri Fino, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), aseguró que el decreto de suspensión no dice hasta cuántos días se amplía el término de la detención, "por lo que cualquier disposición sobre dicha ampliación es total y absolutamente ilegal. Los detenidos no saben por qué los han privado de la libertad y no tienen acceso a un defensor".

La experta en temas de Seguridad y Justicia de Cristosal, Zaira Navas, fue más allá y explicó que el período para procesar a estas personas puede significar estar más de 15 días en detención: "Lo que tenemos es más de 1,400 personas detenidas sin investigación y son personas que han sido detenidas en las calles, en sus comunidades, saliendo de su trabajo; esto llevará a que el período para procesarlas lleve incluso más de los 15 días en la etapa administrativa lo que representa graves violaciones al derecho de defensa, pero también a la presunción de inocencia".

Fuentes judiciales han informado que los primeros requerimientos por estos casos serán presentados hoy y que la Procuraduría General de la República ya sido notificada también para que asigne defensores públicos a los detenidos.