¿Qué pasó con los candidatos no partidarios?

La caída del FMLN en las recién pasadas elecciones podría favorecer a los partidos pequeños y al bloque de candidatos no partidarios. Leonardo Bonilla y José Antonio Díaz, los dos candidatos que participaran sin partido, aseguraron que de mantenerse la tendencia actual podría llegar a la Asamblea al menos uno del bloque independiente.

El análisis surge debido a que la Sala de lo Constitucional resolvió que se contaran los votos del bloque de no partidarios como un partido político, y que entraran a la Asamblea por preferencias.

Según Bonilla, de mantenerse la tendencia con más del 50 % de las actas escrutadas llegarían conseguirían unos 12,000 votos.

El último residuo disputado en la elección de 2015 para San Salvador rondó los 13,500 votos, sin embargo, en la recién pasada elección las autoridades prevén que haya mayor ausentismo, por lo que dicha cifra podría disminuir.

De mantenerse la tendencia los no partidarios estarían disputando su llegada a la Asamblea con el PDC y el CD.

“Estoy viendo que en las proyecciones de ayer al 30 % llevábamos uan tendencia que nos ponían con 12,000 votos, esa tendencia se ha mantenido.Pese a ultimas autualizaciones no se ha movido, no deja de existir un poco de incertidumbre sobre por qué no se ha actualizado los no partidarios”, dijo Bonilla.

Díaz aseguró que su escenario es más optimista y espera que al menos dos candidatos no partidarios lleguen a la Asamblea. Actualmente, con el 50% de actas escrutadas, la lista de preferencias está encabezada por Bonilla, seguida de Díaz, José Antonio Castillo y José Alejandro Lira.

Bonilla dijo que ayer al final de la jornada presenciaron que algunas Juntas Receptoras de Votos (JRV) del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) no sabían cómo contar los votos de los no partidarios y estaban excluyendo algunas marcas, por lo cual pidieron asistencia de las autoridades para solventar el problema.

Tanto Díaz como Bonilla aseguraron que de llegar a la Asamblea Legislativa podrían formar equipo con todos los que participaron como candidatos no partidarios para impulsar una plataforma común.