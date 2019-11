¿Qué se sabe del nuevo Partido Republicano en formación y cuyo presidente es el exmilitante de ARENA Gerardo Awad?

Este lunes fue anunciado el proceso de formación del Partido Republicano, un nuevo instituto político liderado por el exmiembro de ARENA Gerard Awad, quien este mismo día fue juramentado como presidente del partido.

Según Awad, que además tiene el cargo de gobernador departamental de San Salvador dentro de la estructura partidaria, dijo que el proceso para crear el Partido Republicano inició hace tres meses, es decir, tras su salida de ARENA.

Este lunes dijo que tienen un plazo que vence en febrero para presentar 50 mil firmas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pero que las presentarán en enero y serán 70 mil.

Agregó que la recolección de firmas iniciaría dentro de una semana, posiblemente, pues por ahora necesitan terminar de consolidar la estructura que estará desplegada en todo el país.

La autoridad del nuevo partido se llama Consejo Ejecutivo Republicano (CER) y está presidido por Awad. Lo acompaña como vicepresidente el coronel José Luis Alvarado y cuatro comisionados, dos de los cuales también son coroneles.

Estos dos últimos son Nelson de J. Argueta Ramírez y Luis Alonso Savala, comisionados de Relaciones Exteriores y de Asuntos Jurídicos, respectivamente.

Además, Carlos Dueñas es comisionado de Asuntos Económicos y Alejandro Regalado lo es de Asuntos Electorales.

Durante el anuncio de este lunes, Awad aseguró que “los demás partidos están desgastados y han demostrado con sus acciones que ya no tienen credibilidad del pueblo salvadoreño”.

“Nosotros en este nacimiento del nuevo partido vamos a empezar haciendo las cosas correctas, poniendo a las personas adecuadas, poniendo a las personas por su capacidad y no por la amistad”, aseguró Awad.

También dijo que el nuevo partido no “busca protagonismo” por lo que harán lo que esté a su alcance para que El Salvador prospere y dichas acciones podrían hacerse desde el partido o desde “el presidente de la República”.

“Que sepan que no somos iguales a los demás políticos, que nosotros vamos a hacer las cosas diferentes, y que las personas que me conocen saben que Gerardo Awad no tiene precio y vamos a seguir diciendo las cosas como son y vamos a seguir denunciando a los corruptos, tenemos eso claro”, mencionó.

Awad, actualmente de 33 años, pasó casi la mitad de su vida en las filas de ARENA. “Hago saber que Gerardo Awad es una persona leal al partido”, decía hace un tiempo.

Llegó al partido tricolor a la edad de 15 años y fue director de prensa e imagen de la Juventud de ARENA en la capital. Luego le dieron el puesto de director departamental de Asuntos Económicos y más tarde consiguió una plaza como asesor de la fracción en la Asamblea Legislativa, donde duró seis años.

Así lo contó en una entrevista con este periódico en agosto del 2017, cuando buscaba resultar electo en ARENA como candidato presidencial para disputarse las elecciones de febrero de este año en las que finalmente participó –y fue derrotado- el empresario Carlos Calleja.

Este año también intentó competir para ser presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), máxima autoridad de ARENA, pero retiró su candidatura mientras denunciaba que el proceso estaba maleado.

