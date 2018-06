“Que sin cadáver declaren muerta a Carla Ayala, suena jalado": juez del caso

El juez instructor del proceso judicial por la desaparición de la agente Carla Ayala, Roberto Arévalo Ortuño, dijo hoy a LA PRENSA GRÁFICA que en el proceso judicial que ha conocido “no hay prueba para decir que fue un acto de misoginia (desprecio a las mujeres) y consecuentemente se convierte en feminicidio”.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer el requerimiento (acusación) en contra de 11 personas, algunos de ellos presuntos coautores y encubridores de la desaparición de Ayala. Además, dijo que han establecido que la agente murió y que se trató de un feminicidio.

“No asimilo que hablen de feminicidio porque hay dos versiones y no hay prueba suficiente para venir a inclinarse porque la mataron por misoginia o porque quisieron abusar de ella y no se dejó, no hay prueba suficiente para eso”, opinó el juez.

Hay dos hipótesis, según dijo el funcionario, sobre las razones por las que Carla Ayala fue asesinada: " Hay una versión que habla que ella no sé que cargo tenía en Asuntos Internos y hay una versión, que tampoco es probada, que ella estaba haciendo el papel de encubierta, relacionándose con el GRP para descubrir actos de corrupción, la descubrieron y decidieron matarla", afirmó Arévalo.

La FGR anunció ayer que pedirá que las dos etapas judiciales del caso se acumulen y que Arévalo Ortuño deje de conocer la causa y el proceso la pase a la jurisdicción especializada para una Vida Libre de Violencia para la Mujer. El juez dijo que ya se encuentra estudiando qué tan legal es la solicitud fiscal, aunque esta no ha llegado de manera oficial.

“Que sin cadáver declaren muerta a Carla Ayala suena jalado, pero Fiscalía ya ha presentado requerimientos de homicidio con grabaciones telefónicas. Que se oyen conversaciones”, añadió Arévalo Ortuño.

Carla Ayala desapareció a finales del año pasado después de una fiesta del disuelto Grupo de Reacción Policial (GRP). Las autoridades apuntan como autor material de su muerte y desaparición al agente prófugo Juan Josué Castillo.