"Que somos inmunes, dicen los magistrados", empleados judiciales continúan laborando

Tres imputados que caminan con cuatro policías de escoltas, antes de conocer el juzgado donde los va a acusar la Fiscalía, son de los pocos procesados que se pueden ver esta mañana de martes en los pasillos del Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador. Los juzgados nacionales tienen la orden de continuar con las labores normales durante una época en que la emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus pasa factura.

Desde la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia (CJS) dispuso que los tribunales sigan con su trabajo normal a pesar de la emergencia, pero la normalidad es lo menos que hay en los juzgados capitalinos: la clínica empresarial se trasladó al corazón de la sede judicial para identificar a pacientes con síntomas gripales y despacharlos, la afluencia de usuarios es poca, algunas audiencias son reprogramadas y los pasillos lucen vacíos.

Aquellos tres procesados están en el centro judicial porque fueron capturados en los últimos días y la Policía Nacional Civil (PNC) los pudo trasladar. No corren la misma suerte los imputados que están en centros penales, de donde no pueden salir ni para audiencias por la emergencia que vive el país, según información que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) envió a los tribunales.

"Hoy no vas a encontrar nada, cipote. Hay pocas audiencias, solo se están haciendo las virtuales", advierte un empleado de seguridad de los tribunales al percatarse de la presencia de un periodista en el Centro Judicial.

Y tiene razón: pocas audiencias están en desarrollo. Solo algunas que no necesitan reclusos presentes ya sea porque pueden hacerse a través de videoconferencia o porque los procesados enfrentan el proceso en libertad. O también porque los acusados están resguardados en las celdas del centro judicial. Las demás diligencias que necesitan los traslados de los reos desde centros penales o bartolinas tienen que ser reprogramadas.

Los trabajadores de los juzgados y los usuarios conocen los riesgos a los que se exponen ante el brote de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Aprovechan los dispensadores de alcohol en gel puestos en varios puntos del centro judicial como medida preventiva para la propagación de un virus que hasta ayer no había ingresado en El Salvador de manera oficial. Pero también consideran que no deberían trabajar.

"Que somos inmunes, dicen los magistrados", es la irónica respuesta, con risa incluida, de un empleado de los juzgados capitalinos al ser cuestionado sobre la normalidad del quehacer judicial. Y confirma que están dando los servicios como cualquier otro día, pero que tienen que suspender las audiencias cuando los reos no son llevados de los penales.

Aunque la Corte Suprema de Justicia no ha suspendido sus labores, sí acató las recomendaciones del Ejecutivo: no están trabajando embarazadas, personas mayores de 60 años o con padecimientos crónicos. Si los magistrados deciden parar la labor judicial en el país, no habrá problemas legales: el estado de excepción aprobado por la Asamblea Legislativo congela el vencimiento de los plazos legales por 15 días.

Mientras el trabajo judicial sigue en los tribunales del país como si no pasara nada, un empleado prefiere el optimismo. "Ya van a suspender todo, entre hoy y mañana, ya vas a ver", dice con seguridad.