Quejas de pacientes del Seguro Social durante simulacro

Algunos pacientes de la unidad de emergencias del Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se quejaron y se mostraron molestos ayer debido a lo que consideran una mala organización al momento de desarrollar el segundo simulacro nacional ante un sismo y terremoto. Ellos aseguran que no se optó por tomar en cuenta a los enfermos y por sacar a las personas que estaban en sillas de ruedas.

“En un terremoto no hay cómo prevenir una catástrofe. Que sea más atención al más necesitado. Si aquí de casualidad estaba cerca de la puerta, y eso que ha sido simulacro. En un terremoto de verdad me dan vuelta”, afirma María Teresa Torres, una paciente adulto mayor que estaba en una silla de ruedas y que no fue evacuada de inmediato en el ensayo.

“Porque aquí salieron corriendo todos los que pueden caminar y a nosotros nos dejaron aventados ahí”, agrega la señora.

Según los pacientes, eso demostró que las autoridades tanto de Protección Civil como del ISSS no tenían una organización adecuada ante el evento que se llevó a cabo en todas las instituciones de Gobierno en el país.

“Yo creo que faltaría más porque hay que ver cómo mueven a los pacientes y toda la cosa. Le hace falta mucho para que sea simulacro”, dijo Carolina Hernández, otra de las pacientes que se encontraban al momento de la evacuación en el hospital.

A pesar del inconveniente con los pacientes, las autoridades del ISSS informaron que en el simulacro lograron evacuar a las personas del octavo al primer nivel, en todas las áreas, en 7:45 minutos hasta el área de la emergencias, y trasladaron a 450 empleados y el 25 % de pacientes.

“En la torre administrativa del ISSS se evacuaron alrededor de 750 personas y bajaron los 12 niveles en 8 minutos”, manifestó Ricardo Cea, director del ISSS.

Por su parte, el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, afirmó que el simulacro a escala nacional fue todo un éxito, ya que participaron alrededor de 163 instituciones públicas con el propósito de preparar y sensibilizar a las personas ante un posible sismo de gran magnitud. También aseguró que esta vez solo era un simulacro dirigido para empleados de las instituciones.

Sus declaraciones, sin embargo, contrastan con muchos pacientes que cuestionaron este tipo de simulacros y alegan que no servirá para prevenir tragedias en un terremoto real. Para ellos faltaron varias acciones y estrategias de evacuación, como el trabajo de rescate de víctimas, evacuación de heridos y una participación mayor de los que auxiliarían a los pacientes.

Según Meléndez, el sábado se hizo un simulacro con el principal objetivo de evacuar a los pacientes, y se justificó: “Si usted tiene un edificio que es sismorresistente y tiene determinadas áreas que las refuerza aún más, por ejemplo, el área de quirófanos, el área de pacientes con mayor gravedad, entonces normalmente esas áreas no deben colapsar”.

En el caso de un terremoto real, según Roque Rivas, enfermero del hospital general, la prioridad en el área de emergencias es salvaguardar la vida de los pacientes en general, pero en especial de los que se encuentran más delicados.

Para Rina Rodríguez, jefa de emergencias del hospital general, los pacientes con pronóstico reservado y que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos (uci), en el caso de un terremoto, son los últimos en evacuar debido a que se tiene que hacer una evaluación previa para verificar la condición en la que se encuentra y poder así determinar si se puede evacuar a pesar de la emergencia.

“El paciente delicado jamás se deja solo; nosotras como enfermeras ya sabemos qué hacer en casos de estos (terremotos), y si estamos con un paciente delicado, nos quedamos”, expresó.

