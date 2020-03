Quejas de policías por tener que comprar municiones

Agentes destacados en diferentes unidades de la Policía Nacional Civil (PNC) de la delegación de San Miguel, afirmaron que tienen que comprar de su salario munición para sus armas de equipo, ya que no reciben de parte de la corporación policial.

Según los policías, cada munición les cuesta $1 y a veces tienen que comprar hasta 30 cartuchos, para andar suficientes dependiendo de la emergencia.

"Nos toca comprar las balas porque acá no nos dan y a mí no me gusta andar balas de hace ocho meses. Los jefes quieren que nos enfrentemos a pandilleros con las balas hasta mojosas que no nos cambian desde ese tiempo. Pero bueno, es la vida de uno y por eso mejor compramos", denunció un agente policial, quien pidió anonimato.

Otro agente policial aseguró que generalmente enfrentan el problema de no contar con tiros para el segundo cargador que andan, mientras que el primero también lo usan incompleto, por lo que para andar con suficiente munición, deben comprarla.

"Nosotros ganamos poco y cada proyectil nos está costando $1. Nosotros tenemos que gastar para poder andar munición en los dos cargadores y somos los que más nos arriesgamos ", expresó otro agente que constantemente anda en patrullajes en zonas del departamento de alta peligrosidad.

Agregaron que de su salario sacan para comprar al menos una docena de cartuchos cuando es necesario, ya que muchos de los tiros que tienen en sus armas son antiguos y la corporación policial no se los renueva.

Los elementos policiales manifestaron que lo ideal sería que cada uno de ellos porte 30 cartuchos, 15 en cada cargador.

Respecto a las denuncias hechas por el jefe de administración de la PNC de la delegación migueleña, Neftalí Montoya, mencionó que cada agente debe de justificar en qué gastó la munición para darle nueva.

Sin embargo, no especificó más detalles a este medio de comunicación, ya que señaló que no podía ahondar en el tema, ya que para eso era necesario mandar un listado de preguntas y obtener la autorización de la jefa de comunicaciones de la corporación policial, para poder entrevistarlo.