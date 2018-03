Quejas de usuarios obligan a cambiar oficinas del CENADE

Lee también

La ubicación del Centro de Atención por Demanda (CENADE) del Ministerio de Economía (MINEC) en La Unión ha generado malestar en algunos usuarios que necesitan hacer consultas o actualizar datos sobre el subsidio al gas propano que reciben cada mes.Algunos habitantes consultados dijeron que se debe a los problemas de inseguridad generados por las pandillas y la estigmatización que se da por residir en colonias o barrios donde operan pandillas contrarias.El CENADE está funcionando en el barrio San Carlos de la ciudad de La Unión, área donde delinquen miembros de pandillas contrarias a los de otros sectores de la cabecera departamental.“Yo no soy pandillero y no tengo familiares que lo sean, pero venir aquí me da temor porque los muchachos de aquí creen que uno anda en esas cosas o que anda llevando información”, dijo uno de los usuarios del CENADE.Otra de las situaciones que mencionan es que la oficina está situada en los alrededores del Tribunal de Sentencia de La Unión, adonde a diario llegan pandilleros a las audiencias e incluso sus familiares, quienes esperan en las afueras o los alrededores.Debido a ese tipo de situaciones y las quejas de la población, el MINEC ha realizado un convenio con el Ministerio de Gobernación para trasladar los servicios del CENADE a la Gobernación Departamental de La Unión.“Las dificultades que tenían era por el acceso de las personas y quizá por ser una zona muy peligrosa. Acá estará en un lugar más céntrico y la población tendrá accesibilidad para venir a recibir los servicios”, expresó Grisia Hernández, la gobernadora.“Me parece bien porque a la gobernación es más fácil llegar”, reaccionó Rosa Argueta.