Quejas por falta de transporte

Habitantes del cantón El Palón, de Lolotique, San Miguel, denunciaron que están siendo afectados por la falta de transporte debido a que los diez microbuses que viajan desde el cantón hacia el pueblo no están trabajando desde la semana pasada.

"Yo trabajo en San Miguel, y tengo que levantarme 45 minutos antes porque no hay transporte", expresó una usuaria que se identificó como Karen.

Consultados al respecto, los transportistas aseguraron que no están prestando servicio debido al acoso que agentes del puesto policial de Lolotique mantienen contra ellos desde hace dos meses por no contar con el respectivo permiso de línea, el cual dicen han solicitado en varias ocasiones, pero no les ha sido otorgado.

Según los transportistas, los agentes les han decomisado dos unidades, por lo que para evitar que más microbuses sean retenidos, decidieron suspender labores.

"El VMT ha venido a hacer inspecciones y todo nos sale bien, pero afirman que no necesitamos permiso ni línea porque es una zona rural, y nuestro recorrido no excede los cinco kilómetros ", expresó un transportista.

Añadió, "Este es el único medio para transportarse que tiene la gente de El Palón. Tenemos más de 20 años de funcionar y hasta hoy es que hemos tenido problemas", comentó el conductor de un microbus, quien no quiso ser identificado.

También, el gremio de mototaxistas está afectado, ya que aunque cuentan con el permiso del VMT para circular hasta tres kilómetros, la Policía les ha prohibido que lleguen hasta la carretera Panamericana que dicen no supera esta distancia.