Quejas por servicio irregular de agua

Héctor Antonio Sermeño, residente de la colonia Bosques de Áncar, del municipio de El Congo, en Santa Ana, dice que este mes deberá pagar a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) poco más de $13 de aire, que es lo que recibe cada vez que abre alguno de los grifos de su casa, donde el vital líquido no ha llegado durante febrero.

"Somos 35 familias que no tenemos agua, ya tenemos casi un mes de estar comprando el agua, aquí tengo este recibo de más de $13 para pagar solo aire; aire hemos estado pagando. Le pedimos a ANDA que nos venga a resolver este problema", dijo Sermeño.

De acuerdo con los afectados, anteriormente la ANDA regulaba, a través de una válvula, el servicio para esta comunidad, que aunque no recibía agua las 24 horas, era regular y les permitía mantenerse abastecidos del vital líquido.

Sin embargo, desde hace algunos meses ANDA dejó directa la válvula de la tubería, con la cual se abastece de agua a otras comunidades y desde entonces el servicio ha sido deficiente, al punto de pasar semanas sin recibirlo.

Cecilia Orellana, otra de las afectadas, dice que a pesar de las múltiples llamadas realizadas a ANDA, a la fecha no se ha hecho nada por solventar este problema, que agrava la situación de salud de los habitantes.

"Llamamos al 915 y no dan una solución; esta institución no está funcionando. El 915 no da respuestas claras", afirmó.

Otro de los sectores afectados desde hace varios días con el mal servicio de agua potable en El Congo son las residenciales Villa Dorada I y II.