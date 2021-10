Quejas por cierre de la Procuraduría General de la República de San Miguel

Usuarios de la Procuraduría General de la República (PGR) de San Miguel se mostraron inconformes ante el cierre de sus instalaciones, este lunes 11 de octubre.

La PGR cerró sus instalaciones a nivel nacional ante un alza de casos de covid-19 entre sus empleados. Los usuarios manifestaron que algunos tuvieron que realizar gastos para movilizarse y nadie les brindó información sobre los procesos que llevan en la institución.

La usuaria María Chicas explicó que viajó desde el cantón Tierra Blanca, Chirilagua, para asistir temprano en la sede de la PGR, actualmente lleva un proceso de divorcio que está por culminar e incluso tuvo que llevar a dos testigos, pero nadie le dio mayor respuesta en las instalaciones y se limitaron a decirle que abrirán hasta la próxima semana. “Me citaron y por eso me vine, no sabía que estaría cerrado, no nos avisaron, nos dicen que hasta el lunes, vivo tan lejos y de gusto vine, deberían haber dicho antes”, dijo.

De igual forma, Fredy Torres, explicó que el cierre le afecta por el atraso en uno de los procesos por la cuota alimenticia de su hijo. Tampoco recibió información en la sede.

“Hasta ahora avisan, y no dicen nada, intenté hablar por lo menos con el licenciado que me lleva el caso, pero nada, solo se fue para dentro (del local), llegó el vigilante salió a poner rótulos con la información”, dijo Torres.

Foto LPG: Emanuel Boquin.

Se buscó la versión de la encargada de la sede pero el vigilante comunicó que no podían dar detalles

La Procuraduría General de la República emitió el domingo a través de sus redes sociales un comunicado donde informó sobre el cierre de las sedes a nivel nacional por cinco días debido al aumento de casos positivos de covid-19 que han registrado con empleados de la institución.

#SanMiguel| Habitantes manifestaron su descontento con la Procutaduria General de la República ante el cierre de las instalaciones sin aviso previo pic.twitter.com/4B30vvJfwz — LPGDepartamentos (@LPGDptos) October 11, 2021