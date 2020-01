Quejas por cierre de oficinas de Migración

La oficina de Migración de la ciudad de Usulután dejó de funcionar a partir de ayer, lo que ha generado molestias en los usuarios que llegaron a intentar realizar diferentes trámites migratorios, desconociendo la medida del cierre.

"Venía a sacar un pasaporte y me dijeron que me fuera a San Miguel. Esto me genera gastos y pérdida de tiempo, yo no sabía que la habían cerrado, no informaron y no dan explicaciones porque están cerrando", manifestó Amil Lemus, residente en Colonia Las Veraneras de Usulután, quien añadió que la atención en la oficina era eficiente.

Otra persona que se presentó ayer a la oficina de Migración fue José Ramírez, quien pretendía obtener un nuevo pasaporte ya que manifestó que este domingo viaja a Estados Unidos y tiene su documento vencido.

"Vine el 23 de diciembre y estaba cerrado, vengo con pasaporte vencido porque el viaje es de emergencia y corro el riesgo de no poder irme el domingo", expresó Ramírez, quien tuvo que viajar hasta San Miguel a tramitarlo.

Se intentó conversar con algún encargado de la oficina de Usulután, pero no dieron declaraciones. La única información oficial al respecto fue la que colocó en su cuenta de twitter la Dirección de Migración y Extranjería, donde decía que "a partir del 3 de enero cerramos operaciones en la sucursal de Usulután. Estamos estudiando una nueva alternativa para atender con mayor efectividad esa zona del oriente del país".

Esta oficina también fue cerrada anteriormente hace años pero fue nuevamente abierta el 5 de mayo del 2017, funcionando apenas dos años y medio.

Los encargados de la oficina de Usulután no les explicaron a los usuarios sobre el motivo del cierre, solamente les decían que cualquier trámite que necesitaran lo tenían que realizar en San Miguel.

Santiago Martínez, empresario de Usulután, que gestionó con el gobierno anterior la reapertura de la oficina de Migración como Presidente de la Cámara de Comercio del departamento, expresó que espera que mantengan el servicio en otra zona del departamento.

"Es lamentable porque se va a afectar a las personas de la ciudad y de zonas alejadas como las islas que les quedará más lejos", dijo.