Quejas por demolición de parque

La Dirección de Obras Municipales (DOM) inició el lunes la demolición del parque central del municipio de El Refugio, en el departamento de Ahuachapán.

Funcionarios de la DOM aseguraron que en su lugar se construirá una plaza con un área de juegos para niños, una cancha multidimensional y un anfiteatro. Además, se remodelarán el kiosco, las bancas y su jardinería con una inversión de $500,000.

Sobre la obra, habitantes del municipio opinaron que la alcaldía debió priorizar e invertir en otras obras de mayor beneficio, como la reparación de las calles rurales que están en mal estado.

"Pedimos reparación de las calles del caserío Los Murgan, cantón El Rosario", expresó el habitante José Cruz.

Otro poblador, que prefirió el anonimato, dijo: "Esta obra (parque) va a embellecer la ciudad, no hay duda, pero también hay otras obras que necesitamos, y más que un bacheo, aquí se necesita la pavimentación de la mayoría de calles de la comunidad. También urge la introducción de las aguas negras".

Un integrante del concejo municipal, quien pidió reserva de su identidad, expresó que, "la demolición del parque no era necesaria, sobre todo, por la tala de árboles que se realizará".

"Mucha gente no está de acuerdo, lastimosamente no se pronunciaron, no porque no les guste, sino porque hay otras necesidades en el lugar", concluyó.