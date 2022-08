Quejas por designación de director

Empleados del Hospital Nacional de Jiquilisco, en Usulután, se mostraron descontentos por el reciente nombramiento de William Vidaurre como nuevo director de este centro hospitalario relevando en el cargo a Douwlas Matute.

"Señor ministro de Salud, los empleados del HNJ (Hospital Nacional de Jiquilisco) no queremos al doctor Vidaurre como director por soberbio, prepotente y antipático", indicaba una pancarta que fue colocada el 1 de agosto en la entrada principal del hospital pero que ayer ya había sido removida.

"La gran mayoría de trabajadores han tenido que chocar con esas conductas del hoy director. Enfermería y doctores no están de acuerdo con el nombramiento por esas razones", dijo una fuente interna del hospital que solicitó anonimato y quien aseguró que el actual director fue asesor de la dirección durante dos años, periodo en que no estuvieron de acuerdo con su desempeño.

De acuerdo con la fuente, Vidaurre no tiene capacidad para la gestión de los empleados del hospital. "No es lo mismo realizar gestiones en hospitales de segundo o tercer nivel con más de 300 empleados a hacerlo en las unidades, donde no hay más de 25", expresó la fuente.

Por su parte, Vidaurre, pidió a los manifestantes "que nos sentemos y platiquemos. Soy de puertas abiertas. La pancarta me tomó por sorpresa".